Maroc : Walid Regragui lance déjà un grand avertissement

Le Maroc, demi-finaliste remarquée du Mondial 2022, a mené une campagne de qualification remarquable en zone Afrique. Dans le groupe E, composé également de la Zambie, la Tanzanie, le Congo, le Niger et l’Érythrée, les Lions de l’Atlas ont été exemplaires dès le départ. Le Congo ayant été suspendu pour ingérence politique et l’Érythrée forfait, le classement final s’est limité à cinq équipes. Le Maroc a enchaîné les victoires avec une régularité impressionnante : six succès sur six rencontres, pour totaliser 18 points et se qualifier avant même la fin des qualifications. À l’aller, une victoire plus laborieuse contre le Niger (2-1) avait exigé un but tardif de Bilal El Khannouss, après une égalisation d’Ismaïl Saibari. Cette série sans faute confirme la montée en puissance du Maroc comme une puissance solide du continent, portée par la dynamique de son succès au Qatar en 2022. Hier vendredi, à Rabat, le Maroc a joué dans sa toute nouvelle enceinte, le stade Prince Moulay Abdellah rénové, inauguré la veille par le prince héritier Moulay El Hassan, et a fêté cela comme il se doit.

Le match a été à sens unique : domination totale des Lions de l’Atlas qui ont étrillé le Niger 5-0, confirmant leur avance quasi ultime dans le groupe E et devenant la première équipe africaine à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Les buteurs se sont illustrés brillamment : Ismaïl Saibari a signé un doublé (29e et 38e), suivi d’un but d’Ayoub El Kaabi dès la reprise (50ᵉ), d’un quatrième but signé Hamza Igamane (68e), et enfin d’Azzedine Ounahi (84e) pour conclure la démonstration collective : «Nous avons bien joué le match et tenté de contrôler le rythme du jeu dès le début. Il est vrai que l’expulsion de notre adversaire nous a facilité les choses, mais j’ai remarqué un certain relâchement, ce qui est naturel en début de saison sportive», a expliqué Regragui. La victoire a éclipsé toute tentative de retour adverse, amplifiée par une ambiance festive dans le stade flambant neuf, offrant au public marocain et à toute l’équipe un souvenir inoubliable.

Le message fort de Regragui

À l’issue de la rencontre face au Niger, Walid Regragui n’a pas caché sa satisfaction. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a salué l’efficacité et la régularité de son groupe, qui a réalisé un parcours parfait dans ces éliminatoires, enchaînant six victoires en autant de matchs pour décrocher son billet au Mondial 2026 : «Félicitations aux joueurs, six matchs et six victoires consécutives. Six matchs, six victoires même contre des équipes qui jouent à 10 derrière, c’est le début de saison pour les joueurs hamdulillah, je suis satisfait. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, maintenant, on va se concentrer sur la CAN», a tenu à souligner le sélectionneur marocain. Dans une ambiance marquée par l’enthousiasme et l’attente, les regards restent tournés vers l’avenir.

Mais au-delà des résultats, le technicien marocain a tenu à mettre l’accent sur son rôle et sa responsabilité. Fidèle à son discours protecteur envers ses joueurs, il a rappelé que la pression devait reposer sur ses épaules, assumant seul les critiques en cas d’échec. : «Je veux que la pression soit uniquement sur moi. Si on gagne, on dira que ce sont les joueurs qui nous ont donné la coupe. Si on perd, c’est ma faute. C’est ça, la vie d’un entraîneur», a expliqué Regragui. Entre ambition et détermination, le groupe continue d’avancer avec confiance. Forts de cette qualification éclatante, les Lions de l’Atlas abordent désormais la CAN avec sérénité et l’ambition de marquer encore l’histoire. Avec aussi en ligne de mire la Coupe du monde 2026, le Maroc confirme qu’il fait désormais partie des grandes nations sur lesquelles il faudra compter.