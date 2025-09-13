Menu Rechercher
Paris FC : les mots de Jonathan Ikoné sur la rivalité avec le PSG

Jonathan Ikoné à la Fiorentina @Maxppp

Formé au Paris Saint-Germain avant de se révéler à Lille puis de rejoindre la Fiorentina en Serie A, Jonathan Ikoné est revenu en France cet été. Il a signé au Paris FC lors du dernier jour du mercato, dans le cadre d’un transfert évalué à 2 millions d’euros. Dans un entretien accordé au Parisien, l’international tricolore (4 sélections, 1 but) est revenu sur ce que représente pour lui ce retour dans sa ville natale, tout en évoquant la rivalité entre PSG et Paris FC. Il a d’ailleurs choisi de porter le numéro 93 au PFC, en hommage à son département.

« Bien sûr que c’est très important pour moi, à ce moment de ma carrière, de revenir à Paris, là où j’ai grandi et dans un club parisien comme le Paris FC. Il y a toute ma famille. Je n’ai jamais été aussi proche d’elle. Je suis content et j’ai envie de réussir quelque chose de grand avec le Paris FC. Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’on soit dans l’ombre du PSG. Chacun fait son chemin », a-t-il assuré.

