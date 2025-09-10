Cameroun, Nigéria : ces grands d’Afrique en grand danger pour la Coupe du monde 2026

Cette trêve internationale de septembre a été un sacré tournant dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Sur les neuf tickets directs pour le Mondial qui se disputera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, deux ont déjà été pourvus par le Maroc et la Tunisie. Pas encore qualifiée, l’Égypte est également en bonne voie tout comme l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Ghana ou la surprenante équipe du Cap-Vert qui se rapproche d’une première qualification historique. La Côte d’Ivoire a su conserver sa première place devant le Gabon pour un point (0-0) quand le Sénégal a renversé la RD Congo (3-2) pour prendre la première place de son groupe. Cependant, certains grands du continent africain ont déçu et voient la qualification s’éloigner.

Qualifié en 2022 après un barrage mythique contre l’Algérie, le Cameroun l’a mauvaise. Hier face au Cap-Vert, les Lions Indomptables ont bien été domptés par des Requins Bleus en course pour une qualification historique après un succès 1-0. L’île lusophone dispose de quatre points d’avance et n’a besoin que d’une victoire contre la Libye ou l’Eswatini pour valider définitivement son billet. Une sacrée performance qui risque de punir les Camerounais pour leurs mauvaises performances. Outre ce revers, les joueurs de Marc Brys ont concédé trois matches nuls contre la Libye, l’Angola et l’Eswatini. À deux journées de la fin, le Cameroun est bien parti pour finir deuxième, mais ne figure pas dans les quatre meilleurs deuxièmes et se retrouve provisoirement cinquième derrière le Gabon, Madagascar, la RD Congo et le Burkina Faso.

Le Cameroun en grand danger

Le sélectionneur du Cameroun Marc Brys était sous le choc après cette défaite 1-0 contre le Cap-Vert, la première de son mandat : «ils ont joué avec beaucoup de volonté. Ils se sont soutenus les uns les autres. Malheureusement, à un moment donné, le doute s’est installé dans notre équipe, je ne sais pas pourquoi. En deuxième mi-temps, on a mieux joué qu’en première. On a essayé de mettre la pression sur notre adversaire et de créer des occasions. On a perdu, et c’est ça le football.» Si le terrain a parlé, l’extrasportif a eu son importance dans le parcours des Camerounais. En juillet dernier, Marc Brys avait annoncé une fausse démission et était revenu sur sa décision. De son côté le président de la fédération Samuel Eto’o est en conflit avec le gouvernement camerounais depuis que Marc Brys a été choisi par le ministère des Sports contre sa décision.

Le premier rassemblement du coach belge était d’ailleurs complètement lunaire : «on n’a pas de ballons, on n’a pas de matériel, on n’a pas d’équipements. Est-ce que tu penses que le stage se passe bien ? Ça ne se passe pas bien. Déjà deux jours que c’est comme ça. C’est du jamais vu. Ça fait 26 ans que je suis dans cette profession et je n’ai jamais vu ça. On doit, pour le public, les habitants, les 30 millions de Camerounais, prouver que même s’il y a des gens qui veulent nous perturber, nous allons nous battre pour le pays.» Désormais, le Cameroun va devoir performer en octobre contre l’île Maurice et l’Angola pour accrocher l’une des quatre places de meilleur deuxième ou bien espérer un fiasco du Cap-Vert.

Le Nigéria est au bord du précipice

Cependant, un pays fait encore pire que le Cameroun. Malgré la présence de Victor Osimhen Ballon d’Or africain 2023 et Ademola Lookman Ballon d’Or africain 2024 dans son effectif, le Nigéria va voir la Coupe du monde 2026 de son canapé sauf miracle. Accrochant un nul désespéré (1-1) contre l’Afrique du Sud, le Nigéria est situé à six points des Bafana Bafana. Pire, le Bénin s’est intercalé à la deuxième place avec trois points d’avance sur les Super Eagles et trois points de retard sur le leader du groupe. Il faut dire que le Nigéria a été catastrophique avec seulement deux victoires

contre le Rwanda (2-0 et 1-0) au compteur. Les Nigérians ont concédé 5 matches nuls durant leur parcours contre le Lesotho (1-1), le Zimbabwe (1-1 et 1-1), l’Afrique du Sud (1-1 et 1-1) et ils ont même perdu 2-1 face au Bénin. Un milan très mauvais qui rend la qualification quasiment impossible.

En effet, même la qualification en tant que meilleur deuxième et compromise avec 4 points de moins que la zone de qualification. Autant dire que lors du prochain match, le Nigéria pourrait déjà être éliminé et que ce nul face à l’Afrique du Sud fait office de dernier clou sur le cercueil. Depuis le début de qualifications, quatre coachs se sont succédés sur un banc très instable avec José Peseiro, Finidi George, Augustine Eguavoen et Éric Chelle depuis janvier. Finaliste malheureux de la dernière CAN contre la Côte d’Ivoire (2-1), la formation nigériane est sur le point de manquer un deuxième mondial de rang.

D’autres pays majeurs du continent sont également en difficulté. Battu par le Sénégal dans un scénario frustrant (3-2), la RD Congo devra se ressaisir. Située à deux points des Lions de la Téranga à deux journées de la fin, la bande de Chancel Mbemba voit la qualification directe se compliquer et devra conserver sa place dans les quatre meilleurs deuxièmes pour espérer avoir sa chance de participer aux barrages. Même chose pour le Burkina Faso relégué à 5 points de l’Égypte. La Guinée de Serhou Guirassy figure à quatre unités de l’Ouganda (2e) à deux journées de la fin et risque de passer à la trappe. Même chose pour le Mali qui pointe à quatre points de Madagascar (2e). Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Afrique font déjà leurs premières victimes et cela sera définitif en octobre avec les deux dernières journées.