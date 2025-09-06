Menu Rechercher
Commenter 10
Eliminatoires CM - Afrique

Achraf Hakimi devrait être mis au repos avec le Maroc contre la Zambie

Par André Martins
1 min.
Hakimi avec le Maroc @Maxppp

Déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le Maroc devrait ménager plusieurs cadres pour son déplacement en Zambie ce lundi, dont Achraf Hakimi. Le latéral du Paris Saint-Germain, régulièrement sollicité ces dernières semaines, pourrait bénéficier d’un repos total, même si une courte entrée en jeu en fin de match reste une possibilité, d’après RMC Sport.

La suite après cette publicité

Une (petite) bonne nouvelle pour le PSG, après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé lors du match de l’équipe de France face à l’Ukraine (victoire 2-0). Le premier devrait être indisponible au moins un mois, tandis que le second, sérieux prétendant au Ballon d’Or, serait absent six semaines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Maroc
PSG
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Maroc Flag Maroc
PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier