Achraf Hakimi devrait être mis au repos avec le Maroc contre la Zambie

Déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le Maroc devrait ménager plusieurs cadres pour son déplacement en Zambie ce lundi, dont Achraf Hakimi. Le latéral du Paris Saint-Germain, régulièrement sollicité ces dernières semaines, pourrait bénéficier d’un repos total, même si une courte entrée en jeu en fin de match reste une possibilité, d’après RMC Sport.

Une (petite) bonne nouvelle pour le PSG, après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé lors du match de l’équipe de France face à l’Ukraine (victoire 2-0). Le premier devrait être indisponible au moins un mois, tandis que le second, sérieux prétendant au Ballon d’Or, serait absent six semaines.