Angleterre : Thomas Tuchel annonce la couleur pour le choc contre la Serbie

Vainqueur de l’Andorre sans impressionner (2-0), l’Angleterre affrontera la Serbie à l’extérieur ce mardi dans un duel entre premier et deuxième du groupe K des qualifications au Mondial 2026. Pour le sélectionneur Thomas Tuchel, les Three Lions doivent être prêts à relever le défi physique que leur imposeront les Serbes.

«Nous allons essayer de montrer ce qu’on vaut – gagner, réaliser une nouvelle performance et être solides dans les circonstances. Nous attendons un stade très émotif, une foule passionnée. Nous devrons sans doute nous adapter aux circonstances. Nous ne savons pas dans quel état sera le terrain. Mais aucune excuse. Ensuite, nous allons affronter une équipe très physique. Ils vont nous attaquer en un contre un. C’est ce que nous avons vu jusqu’à présent. Ils ont de très bons joueurs offensifs – un niveau international très élevé – donc ils jouent très direct, et nous devons être à la hauteur, nous adapter aux circonstances, à l’adversaire, et ensuite montrer que nous sommes un groupe solide, que nous sommes sur la bonne voie. Parce que j’ai l’impression que nous avons passé cinq excellents jours, et c’est maintenant à nous. Deux jours pour préparer mardi, et j’espère que nous montrerons encore là-bas que nous sommes prêts, que nous saurons nous adapter à ce qui nous attend, accepter la physicalité, surmonter l’adversité et obtenir une nouvelle victoire», a promis l’Allemand.