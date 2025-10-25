Lille : Thomas Meunier ouvre la porte à un départ

Recruté par le LOSC à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en juin prochain, Thomas Meunier pourrait rapidement quitter le nord de la France. Si le Belge avait demandé à partir l’été dernier, la direction lilloise s’y était finalement opposée. Présent en conférence de presse, le joueur de 34 ans est revenu sur cet épisode.

La suite après cette publicité

«J’avais reçu une belle offre pour aller en Premier League, alors que ce n’est pas un Championnat qui a l’habitude de recruter des joueurs âgés. C’était une chance inespérée pour moi d’enfin jouer en Premier League, mais le club a refusé, c’est comme ça. Je ne vais pas cracher dans la soupe, je ne suis pas mal ici, ma famille aussi. Ce n’est pas dramatique, mais jouer en Premier League, c’est mythique. On verra en fin de saison. Je n’ai pas d’offre de prolongation devant moi, donc pour l’instant je suis partant». Voilà qui est clair…