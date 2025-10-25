Nottingham : un cadre soulagé du départ de Postecoglou

Morgan Gibbs-White a confié qu’il se sentait enfin libéré depuis l’arrivée de Sean Dyche à Nottingham Forest, pointant indirectement la période difficile sous Ange Postecoglou. Le milieu de terrain, qui avait connu une pré-saison agitée entre les sollicitations de Tottenham et les changements de direction du club, a traversé une période très compliquée avec Nuno Espirito Santo puis avec Postecoglou, viré après seulement 39 jours suite à une série de 8 matches sans victoire. « Je sens que je peux enfin respirer, après ces quelques mois compliqués avec tous les changements et les mauvaises performances », a-t-il déclaré après la victoire 2-0 contre Porto en Europa League ce jeudi soir.

L’international anglais a salué l’impact immédiat de Dyche sur le groupe : « le manager nous a parlé d’identité et de structure de jeu, et ça se sent déjà sur le terrain. L’ambiance est beaucoup plus positive, beaucoup plus énergique », laissant entendre que l’ère Postecoglou avait pesé sur le moral de l’équipe. Gibbs-White a également souligné que cette première victoire en 9 matches revenait aux supporters, restés fidèles malgré les turbulences.