Barça : la réaction de Joan Laporta à l’annulation du match à Miami

Par André Martins
1 min.
Joan Laporta avec le Barça. @Maxppp

Joan Laporta a profité de sa présence au XV Congreso de Peñas Barcelonistas d’Andalousie, Ceuta et Melilla, qui se tenait cette année à Huelva (Espagne), pour se préparer au Clásico de dimanche et rencontrer les supporters. Accompagné de certaines légendes du club catalan, le président du Barça est revenu sur le sujet du moment sur Mundo Deportivo, l’annulation de la rencontre Villarreal-Barcelone initialement prévue à Miami.

« Nous respectons ce que dit LaLiga, mais ce avec quoi je ne suis pas d’accord, c’est qu’on dise que la compétition était faussée. Je ne partage pas cela. Contre Villarreal, nous avions une bonne série à La Cerámica. C’était un match pour promouvoir LaLiga et aussi l’image des deux clubs. La réaction de l’AFE, des joueurs et du Real Madrid qui a porté l’affaire au CSD a finalement été un préjudice pour LaLiga », a déclaré l’Espagnol. À cause de cette annulation, le Barça perd aussi l’opportunité de percevoir un chèque de 5 à 6 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
