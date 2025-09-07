EdF : le joli message de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

Dans un entretien exclusif accordé à Téléfoot, entre deux matchs de qualifications à la Coupe du Monde 2026 — après la victoire contre l’Ukraine (2-0) vendredi, les Bleus affronteront l’Islande mardi — Kylian Mbappé a rendu hommage au sélectionneur Didier Deschamps, qui quittera son poste après le Mondial.

«C’est un monument du foot français. Il a toujours résisté, gardé sa ligne directrice peu importe les critiques, les moments de gloire. La sortie est importante, on va essayer de faire de la meilleure des manières, ramener la troisième étoile», a promis le capitaine des Bleus.