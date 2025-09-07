Menu Rechercher
L’UNFP détruit encore les instances après les blessures de Doué et Dembélé

Il n’y a pas que le PSG qui s’indigne des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) interpelle à nouveau la FIFA concernant le calendrier infernal et le risque accru pour la santé mentale et physique des joueurs. Face à l’accumulation des matches et au manque de repos, le syndicat français a même saisi cet été le Comité européen des droits sociaux, estimant que les conditions imposées aux footballeurs professionnels en France contreviennent à la Charte sociale européenne.

😡 @UNFP l'avait prévu, dit, écrit dans une indifférence générale malgré nos irréfragables arguments, ce qui nous a même poussés à porter plusieurs plaintes contre le calendrier international, et bien nous y voilà... Les matches de qualification à la prochaine Coupe du monde ont vu les joueurs tomber comme à Gravelotte, @DesireDoue_14 et @dembouz n’ayant pas été les seuls…
« Il convient donc tous ensemble de mettre en place au plus vite de nouvelles règles […] pour réussir malgré tout à protéger les joueurs », insiste David Terrier, président de l’UNFP, qui appelle à un véritable dialogue social avec l’instance dirigée par Gianni Infantino. « Nous demandons à l’État d’intervenir puisqu’il est impossible, malgré de nombreuses communications, actions et dépôts de plainte, de faire entendre raison à la FIFA. »

