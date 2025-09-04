Équipe de France : l’avis cinglant de Kylian Mbappé sur les calendriers chargés

Ce qu’il y a de bien avec Kylian Mbappé, c’est qu’on ne s’ennuie jamais. Le capitaine des Bleus effectuait sa rentrée médiatique lors de cette conférence de presse d’avant match entre l’Ukraine et la France (vendredi, 20h45), comptant pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Et comme d’habitude, ses propos risquent vite d’être repris un peu partout. Cette fois, c’est sur le calendrier et le rythme effréné que l’attaquant a exprimé un point de vue différent des autres joueurs. «Nous ne sommes pas des machines», lâchait Jules Koundé il y a un an, l’un des portes-voix du mouvement dénonçant la lourdeur des saisons.

La suite après cette publicité

Mbappé n’est pas du même avis. Lui aussi est pourtant soumis à des saisons particulièrement longues. Dernier exemple en date avec le Real Madrid qui a participé à la Coupe du Monde des Clubs. Cette nouvelle compétition a contraint les joueurs madrilènes à partir en vacances à la mi-juillet, quand d’autres clubs avaient déjà repris. «Je ne sais pas si on est préparé à une saison à 60 matchs. De mon œil avisé, je ne me rappelle pas avoir vu un joueur être bon pendant 60 matchs. Certains étaient considérés comme les meilleurs du monde, ils sont prêts physiquement mais pas toujours à leur meilleur niveau.»

La suite après cette publicité

Mbappé : «Est-ce qu’on joue trop? Ma réflexion a évolué»

Selon lui, plus qu’une question de rythme, ce sont les phases de repos qu’il faut repenser. «Est-ce qu’on joue trop? Non. Avant je le pensais mais je ne le pense plus forcément. Ma réflexion a évolué, affirme-t-il. Il faut juste qu’on ait un peu plus de repos. C’est un débat de sourd. Ce n’est pas une question de matchs mais plutôt de récupération. On jouait encore en 2024/2025 alors des équipes jouaient déjà des amicaux pour 2025/2026. Je ne veux pas qu’on arrive à un moment où on veut sauter des matchs. On est passionné quand bien même c’est devenu notre travail», poursuit Mbappé déjà auteur de trois buts en trois journées de Liga avec le Real.

Il comprend aussi le regard du public, celui qui voit les joueurs de football à travers le prisme de l’argent. S’ils gagnent ces sommes gigantesques, alors ils doivent jouer sans discuter, c’est le message qu’il sous-entend. «Les gens veulent qu’on joue, dans leur canapé se disent qu’on gagne beaucoup d’argent donc il faut qu’on joue. Il faut juste qu’on puisse régénérer les corps et à nouveau encaisser ce nombre de matchs. C’est un débat de sourd car on donne des explications mais il y a le boomerang "vous gagnez beaucoup d’argent donc jouez". C’est un débat où tout le monde doit faire un bout de chemin.» Le spectacle n’en sera que gagnant.