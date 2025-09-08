Ces stars du foot qui ont offert des maillots au ZEVENT à la demande de Zack Nani

Plus grand événement caritatif en ligne de France, le ZEVENT a une nouvelle fois battu son record ce week-end en récoltant plus de 16 millions d’euros au profit d’associations œuvrant pour les patients et aidants, telles que la Ligue contre le cancer, l’Association française des aidants, Sourire à la vie ou encore Le Rire Médecin. Organisé par le streamer Zerator à Montpellier, ce marathon du don a rassemblé une quarantaine de créateurs de contenu présents sur place et plus de 250 participants en ligne sur Twitch.

Le streameur et youtubeur Zack Nani a collecté plus de 200 000 euros grâce à sa chaîne, notamment en proposant aux donateurs la possibilité de gagner des maillots dédicacés de grandes stars du football comme Ousmane Dembélé, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Hugo Ekitike ou encore João Neves. Tous ces joueurs ont répondu à l’appel, avec notamment le capitaine de l’équipe de France qui a offert deux maillots. En 2024, des figures comme Antoine Griezmann ou Léon Marchand avaient déjà apporté leur soutien à l’événement. La mobilisation n’en a été que plus impressionnante ce week-end.