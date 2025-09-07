Kylian Mbappé demande plus de repos pour les joueurs

Comme il l’avait fait en conférence de presse avant Ukraine-France (0-2), Kylian Mbappé a de nouveau dénoncé le rythme infernal imposé aux footballeurs par les instances internationales. D’après le joueur du Real Madrid, les joueurs n’ont « pas le droit de se plaindre », car leur statut de privilégiés empêche souvent le public de comprendre leurs doléances. Pourtant, il rappelle qu’après avoir disputé la Coupe du monde des clubs cet été, ses coéquipiers et lui n’ont eu que deux semaines de pause avant de reprendre l’entraînement pour cette nouvelle saison. Un enchaînement usant, qui met à rude épreuve le physique et le mental des athlètes.

«Non, on n’a pas le droit de se plaindre, parce que les gens ne comprennent pas qu’on puisse se plaindre. Mais je pense que c’est comme ça, il faut accepter. Moi, j’ai toujours combattu le fait qu’on joue beaucoup de matchs, mais je pense que la réflexion évolue et que je peux comprendre que les gens, que les instances veulent qu’on joue beaucoup de matchs, parce que c’est vrai qu’on gagne de plus en plus d’argent. Ce qu’on peut combattre nous ce sont les tranches de repos, c’est d’avoir un peu plus de repos, jouer peut-être le même nombre de matchs, mais avoir un peu plus de repos. Aujourd’hui on a joué la coupe du monde des clubs, même pas deux semaines et demi après, on était déjà de retour à l’entraînement, c’est difficile de couper pour nous, c’est comme l’enchaînement d’une nouvelle saison. Mais je comprends le fait que les gens veulent voir de plus en plus de foot parce qu’ils sont de plus en plus passionnés, tout le monde a ses équipes préférées, ils veulent voir les joueurs tout le temps, mais nous ce qu’on veut c’est juste avoir un peu plus de repos, un peu plus de temps pour souffler pour donner une meilleure qualité de matchs parce que je pense qu’à terme les matchs seront de plus en plus neutres, à terme si ça continue de cette manière-là, il y aura des matchs qui seront un peu mis de côté et ce n’est pas l’objectif. L’objectif, c’est toujours de divertir les gens, de leur donner la meilleure version de nous-mêmes à chaque fois et je pense que ça passe par le repos pour essayer de donner toujours la meilleure version de soi-même », a-t-il indiqué ce dimanche, dans un entretien donné à Anne-Sophie Lapix sur M6.