Eliminatoires CM - Europe

Lamine Yamal dément les rumeurs de séparation avec Nicki Nicole

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal célèbre son but avec l'Espagne. @Maxppp

Après la large victoire 6-0 de l’Espagne contre la Turquie dimanche soir, Lamine Yamal a discrètement réagi aux rumeurs sur sa vie privée. Dans une vidéo filmée dans les vestiaires par son coéquipier Nico Williams, on le voit sourire en montrant l’écran de son téléphone, où apparaît une photo de lui et de sa petite amie, Nicki Nicole, en fond d’écran. Williams a accompagné la séquence de la légende « Mi chaval está in love », ce qui signifie « Mon gars est amoureux ».

Cette publication semble contredire les rumeurs relayées par Marca la semaine précédente, selon lesquelles le couple s’était séparé après s’être mutuellement supprimé d’Instagram seulement 13 jours après avoir officialisé leur relation. La vidéo, devenue virale après sa publication, suggère au contraire que l’ailier espagnol et la chanteuse argentine sont toujours ensemble.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
