Marcus Coco rebondit à Cluj

Libre depuis le 1er juillet et son départ du FC Nantes, Marcus Coco était à la recherche d’une nouvelle opportunité. En stage avec l’UNFP FC aux côtés de plusieurs joueurs sans contrat, le joueur de 29 ans a récemment décliné une offre en provenance du FK Akron Togliatti, pensionnaire de première division russe. Mais comme cela était attendu, l’ailier formé à Guingamp va rebondir en Roumanie.

Le club du CFR Cluj vient d’officialiser son arrivée. «CFRists, nous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Marcus Coco est le nouveau joueur de notre équipe ! Marcus est un joueur polyvalent qui a joué en ligue française jusqu’à présent dans sa carrière. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille CFR et beaucoup d’autres réalisations à Gruia !», indique le club roumain. Une nouvelle aventure pour l’ex-Espoirs, qui cherchait tout l’été à se relancer.