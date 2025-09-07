Qualifs Coupe du Monde 2026 : l’Espagne écrase la Turquie, l’Allemagne et la Belgique assurent
Deuxième victoire en deux matchs pour l’Espagne qui a écrasé la Turquie. Pendant ce temps, l’Allemagne s’est imposée difficilement contre l’Irlande du Nord, tandis que la Belgique a corrigé le Kazakhstan… Retour sur les cinq matchs de cette nouvelle soirée de qualification pour la Coupe du Monde 2026.
Après avoir balayé la Bulgarie (0-3), l’Espagne se déplaçait en Turquie pour le choc de ce groupe E de ces qualifications au Mondial 2026. Les huées du public turc à Konya n’ont pas déstabilisé les hommes de Luis de la Fuente, qui ont tout simplement déroulé face à l’équipe de Vincenzo Montella. Pedri (3e, 63e), Ferran Torres (53e) et surtout Mikel Merino (22e, 45e + 1 et 58e) - auteur de son premier triplé en carrière - ont permis aux champions d’Europe de repartir de Turquie avec une large victoire (0-6). De quoi permettre aux Espagnols d’occuper tranquillement la tête de son groupe devant la Géorgie.
Classement live
Après la débâcle en Slovaquie (2-0) et la sortie musclée de Julian Nagelsmann, l’Allemagne n’avait pas le droit à l’erreur contre l’Irlande du Nord. Si Serge Gnabry pensait avoir fait le plus dur en inscrivant le premier but de la Maanschaft (1-0, 34e), les Allemands ont été surpris sur corner par Isaac Prince (1-1, 24e), laissé seul au second poteau. Alors que le doute s’installait de nouveau côté allemand, Nadiem Amiri a profité d’une mauvaise sortie de Peacock-Farrell pour redonner l’avantage à la Maanschaft (69e, 2-1). Trois minutes plus tard, Florian Wirtz inscrivait son premier but de la saison (72e, 3-1) sur un magnifique coup franc. Une victoire qui permet à l’Allemagne de se donner un peu d’air après quelques jours mouvementés et de bien se replacer dans ce groupe A.
Le duo Doku-De Bruyne porte la Belgique
Trois jours après les six buts inscrits au Liechtenstein, la Belgique de Rudi Garcia recevait le Kazakhstan à Bruxelles. Premier buteur lors du précédent match des Diables Rouges, Kevin De Bruyne a récidivé ce dimanche, d’une frappe puissante du pied droit (42e, 1-0). Moins de deux minutes plus tard, le joueur de Naples glissait un bon ballon pour Jeremy Doku pour le break (44e, 2-0). Au retour des vestiaires, Nicolas Raskin (47e, 3-0) marquait son premier but en sélection, avant que Doku (60e, 4-0) et De Bruyne (84e, 5-0) ne s’offrent chacun un doublé. L’ancien Cityzen est d’ailleurs devenu le deuxième meilleur buteur de la sélection belge avec 34 buts, dépassant ainsi Eden Hazard. Thomas Meunier a clôturé le spectacle avec un sixième but (87e, 6-0). Les Belges occupent actuellement la deuxième place du groupe J derrière la Macédoine du Nord, avec un match en moins.
Dans les autres rencontres de la soirée, la Pologne s’est défaite facilement de la Finlande (3-0), grâce à Matty Cash (27e, 1-0), Robert Lewandowski (45e+2, 2-0) et Jakub Kaminski (55e, 3-0). Les Blancs et Rouges sont deuxièmes du groupe G derrière les Pays-Bas. La Slovaquie s’est imposée au Luxembourg dans les dernières minutes, avec une réalisation de Tomas Rigo (90e, 0-1), et est en tête du groupe A avec deux victoires en deux matchs.
Les résultats du multiplex de 20h45 :
Groupe A :
Allemagne 3 - 1 Irlande du Nord : Serge Gnabry (7e), Nadiem Amiri (69e) et Florian Wirtz (72e) / Isaac Prince (24e).
Luxembourg 0 - 1 Slovaquie : Tomas Rigo (90e).
Groupe E :
- Turquie 0 - 6 Espagne : Pedri (6e, 63e), Mikel Mérino (23e, 45e+1, 58e) et Ferran Torres (53e).
Groupe G :
- Pologne 3 - 1 Finlande : Matty Cash (27e), Robert Lewandowski (45e+2) et Jakub Kaminski (55e) / Benjamin Källman (88e).
Groupe J :
- Belgique 6 - 0 Kazakhstan : Kevin De Bruyne (42e, 84e), Jeremy Doku (44e, 60e), Nicolas Raskin (47e) et Thomas Meunier (87e).
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer