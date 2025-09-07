Match Turquie - Espagne en direct commenté

6e journée de Eliminatoires CM - Europe - dimanche 7 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Turquie et Espagne (Eliminatoires CM - Europe, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Turquie et Espagne. Ce match aura lieu le dimanche 7 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Turquie et Espagne.