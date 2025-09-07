Prono
Match Turquie - Espagne en direct commenté
6e journée de Eliminatoires CM - Europe - dimanche 7 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Turquie et Espagne (Eliminatoires CM - Europe, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Turquie et Espagne. Ce match aura lieu le dimanche 7 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Turquie et Espagne.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Turquie et Espagne en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 septembre 2025 à 20:45 sur L’Equipe Live Foot.
- Où voir le match Turquie Espagne en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Turquie et Espagne ?
Turquie : le coach V. Montella a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, E. Elmalı, A. Bardakcı, M. Demiral, M. Müldür, H. Çalhanoğlu, İ. Yüksek, K. Yıldız, A. Güler, Y. Akgün, K. Aktürkoğlu.
Espagne : de son côté, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Unai Simón, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro, Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Turquie Espagne ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Turquie Espagne ?
Konya accueille le match au Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu.
- Quelle est la date et l'heure du match Turquie Espagne ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Espagne ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Espagne : Pedri 6' 62', Mikel Merino 22' 45+1' 57', Ferran Torres 53'.