0 - 6
73'
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States 6e journée
Turquie
0 - 6
MT : 0-3
73'
Espagne
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
62'
0 - 6
(PD Mikel Oyarzabal) Pedri
57'
0 - 5
(PD Lamine Yamal) Mikel Merino
53'
0 - 4
(PD Lamine Yamal) Ferran Torres
mi-temps
0 - 3
45+1'
0 - 3
(PD Pedri) Mikel Merino
22'
0 - 2
(PD Mikel Oyarzabal) Mikel Merino
6'
0 - 1
(PD Nico Williams) Pedri
Classement live 1 Espagne 6 3 Turquie 3
Possession 53% Espagne Turquie
Tirs 8 6 9 2 12 21
Grosses occasions créées 100% Espagne 9 Turquie 0
Compositions Turquie 4-2-3-1 Espagne 4-3-3
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 3 #2 Flag Espagne Lamine Yamal 3 #3 Flag Espagne Mikel Merino 1
Tirs (%)
#1 Flag Espagne Pedri 3/3 100% #2 Flag Espagne Ferran Torres 2/2 100% #3 Flag Espagne Mikel Merino 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 8 #2 Flag Turquie Kenan Yıldız 4 #3 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 2
Fautes subies
#1 Flag Turquie Arda Güler 2
Tirs (%)
#1 Flag Turquie Arda Güler 0/2 0% #2 Flag Espagne Lamine Yamal 1/6 17%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Turquie Kenan Yıldız 5 #2 Flag Espagne Ferran Torres 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 12/16 75% #2 Flag Espagne Pedri 5/7 71% #3 Flag Espagne Pedro Porro 5/9 56%
Interceptions
#1 Flag Turquie Mert Müldür 3 #2 Flag Turquie Merih Demiral 2 #3 Flag Turquie Arda Güler 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Turquie Eren Elmalı 2/2 100% #2 Flag Turquie Merih Demiral 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Ferran Torres 0/5 0% #2 Flag Turquie Merih Demiral 0/4 0% #3 Flag Turquie Eren Elmalı 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Espagne Pedro Porro 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 0/2 0% #2 Flag Espagne Robin Le Normand 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Robin Le Normand 46/48 96% #2 Flag Espagne Martín Zubimendi 47/50 94% #3 Flag Turquie Mert Müldür 29/31 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Espagne Pedri 21

Série en cours
V
D
V
V
V
V
D
V
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire
Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou

Mame diarra Diop 21:41 Merino on dirait un attaquant 5 Répondre
6e journée de Eliminatoires CM - Europe - dimanche 7 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Turquie et Espagne (Eliminatoires CM - Europe, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Turquie et Espagne. Ce match aura lieu le dimanche 7 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Turquie et Espagne.

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Chris Kavanagh quatrième arbitre
Darren England arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Konya
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
  • Année de construction : 2014
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 42276
  • Affluence moyenne : 16049
  • Affluence maximum : 37425
  • % de remplissage : 37

Date 07 septembre 2025 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 6
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code TUR-ESP
Zone Europe
Équipe à domicile Turquie
Équipe à l'extérieur Espagne
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Turquie et Espagne en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 septembre 2025 à 20:45 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Turquie Espagne en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Turquie et Espagne ?

Turquie : le coach V. Montella a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, E. Elmalı, A. Bardakcı, M. Demiral, M. Müldür, H. Çalhanoğlu, İ. Yüksek, K. Yıldız, A. Güler, Y. Akgün, K. Aktürkoğlu.

Espagne : de son côté, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Unai Simón, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro, Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Turquie Espagne ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Turquie Espagne ?

Konya accueille le match au Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu.

Quelle est la date et l'heure du match Turquie Espagne ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Espagne ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Espagne : Pedri 6' 62', Mikel Merino 22' 45+1' 57', Ferran Torres 53'.

Mame diarra Diop 21:41 Merino on dirait un attaquant 5 Répondre
