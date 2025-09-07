Espagne : Mikel Merino s’offre un triplé contre la Turquie !

Mikel Merino a régalé ce soir avec l’Espagne : le milieu d’Arsenal a inscrit un triplé spectaculaire lors du match entre la Roja et la Turquie, à Konya Buyukşehir, en match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Aligné au poste de numéro 8 en l’absence de Fabian Ruiz, Mikel Merino a brillé par sa capacité à se projeter vers l’avant et à conclure avec efficacité, confirmant sa polyvalence puisque l’an dernier, sous Mikel Arteta, il avait souvent évolué en faux 9 à Arsenal. Avec ces trois buts, il porte désormais son total à huit réalisations en sélection.

Cette performance renforce sa place parmi les cadres de l’équipe de Luis de la Fuente. Malgré la concurrence intense avec des joueurs comme Fermín, Gavi, Pedri, Rodri, Zubimendi ou encore Fabian Ruiz, Merino semble se tailler un rôle clé au milieu espagnol. Sa capacité à marquer et à se montrer décisif dans les grands rendez-vous pourrait lui permettre de s’affirmer comme un élément incontournable et de gagner sa place pour la Coupe du Monde 2026.