Menu Rechercher
Commenter 13
Eliminatoires CM - Europe

Espagne : Mikel Merino s’offre un triplé contre la Turquie !

Par Allan Brevi
1 min.
Mikel Merino, contre la France @Maxppp
Turquie 0-6 Espagne

Mikel Merino a régalé ce soir avec l’Espagne : le milieu d’Arsenal a inscrit un triplé spectaculaire lors du match entre la Roja et la Turquie, à Konya Buyukşehir, en match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Aligné au poste de numéro 8 en l’absence de Fabian Ruiz, Mikel Merino a brillé par sa capacité à se projeter vers l’avant et à conclure avec efficacité, confirmant sa polyvalence puisque l’an dernier, sous Mikel Arteta, il avait souvent évolué en faux 9 à Arsenal. Avec ces trois buts, il porte désormais son total à huit réalisations en sélection.

La suite après cette publicité
L'Équipe
🇹🇷 - 🇪🇸

Mikel Merino régale ce soir : le milieu d'Arsenal signe un triplé avec un but magnifique !

Suivez le match en intégralité sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT
Voir sur X

Cette performance renforce sa place parmi les cadres de l’équipe de Luis de la Fuente. Malgré la concurrence intense avec des joueurs comme Fermín, Gavi, Pedri, Rodri, Zubimendi ou encore Fabian Ruiz, Merino semble se tailler un rôle clé au milieu espagnol. Sa capacité à marquer et à se montrer décisif dans les grands rendez-vous pourrait lui permettre de s’affirmer comme un élément incontournable et de gagner sa place pour la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Espagne
Turquie
Luis de la Fuente
Mikel Merino
Fabián Ruiz

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Espagne Flag Espagne
Turquie Flag Turquie
Luis de la Fuente Luis de la Fuente
Mikel Merino Mikel Merino
Fabián Ruiz Fabián Ruiz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier