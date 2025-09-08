L’étincelante Espagne fait peur à tout le monde, la presse rend hommage à Presnel Kimpembe

L’Espagne impressionne et fait peur au monde

Récital de l’Espagne hier face à la Turquie avec une très large victoire sur le score de 6-0. Une symphonie de Pedri et Merino, auteurs respectivement d’un doublé et d’un triplé. Avec cette victoire impressionnante, l’Espagne fait peur à tout le monde pour Marca, et se place véritablement comme LA nation favorite pour la Coupe du monde 2026. Le groupe est profond, le talent est certain à tous les postes, avec un mélange d’expérience et de jeunesse, un Lamine Yamal encore une fois en chef d’orchestre auteur de 2 passes décisives, l’Espagne a tout pour dominer, de quoi s’enflammer : quelle équipe est la meilleure ? Celle de 2010 ou l’actuelle ? C’est la question posée par Marca, la comparaison est osée avec la sélection la plus dominante de l’histoire. Mais dans la presse espagnole, on souligne aussi la blessure de Nico Williams qui fait la Une de Mundo Deportivo dans son édition régionale du Pays basque. L’ailier de Bilbao est sorti peu avant la mi-temps et constitue le seul point noir de cette soirée totalement magique.



Le départ de la légende Presko

C’est officiel, l’histoire d’amour entre Presnel Kimpembe et le Paris Saint-Germain est terminée. Le journal Le Parisien revient sur le départ confirmé de Presnel Kimpembe vers le Qatar, le départ d’une légende titre le quotidien. Le journal L’Équipe reste sobre en relayant l’information et sa vidéo d’adieux aux supporters parisiens. Au club depuis ses 8 ans, le défenseur central est le titi ayant eu le plus de succès au PSG, et part après avoir remporté 27 titres, mais aussi beaucoup de blessures ces dernières saisons. Le Parisien rapporte qu’un hommage lui sera rendu dans l’enceinte parisienne dans les prochaines semaines. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi travaille sur une date qui convienne à tout le monde. Bon vent, Presko !

L’Angleterre est en pleine crise existentielle

En Angleterre, on se prépare au prochain match des Three Lions, avec désormais une feuille de route claire vers la gloire, comme l’indique le Daily Mirror sur sa Une. L’équipe de Thomas Tuchel souffre d’une crise d’identité pour le Daily Express, quelle est la patte Tuchel sur cette équipe, s’interroge le tabloïd. Dans la presse anglaise, on annonce le retour aux sources et la tactique très directe propre au football anglais du 20e siècle. Longs ballons devants, importance des coups de pied arrêtés, longues touches, élevons le niveau ajoute le Daily Star, qui évoque aussi avec humour le manuel d’instruction de Tony Pulis, légendaire coach de Stoke City, équipe identifiée avec ce genre de jeu de l’ancienne école. Dans cette équipe deux joueurs jouent gros, Marcus Rashford et Eberechi Eze. Le premier a été critiqué après son match en Andorre, Thomas Tuchel n’hésitant pas à affirmer qu’il manque à l’ailier une grande performance en équipe nationale. Pour Eze, le joueur de 27 ans doit digérer son été compliqué et son transfert dans son club de cœur, pour s’imposer à un poste où sa concurrence n’est autre que Marcus Rashford.