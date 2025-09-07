PSG : un hommage prévu pour Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe et le Paris Saint-Germain, c’est terminé. Après plus de 20 ans dans le club de la capitale, l’international français (28 sélections) a officiellement rejoint le Qatar Sports Club, ce dimanche après-midi. Une fin de carrière dans le championnat qatari pour le joueur de 30 ans, qui aura disputé 241 rencontres avec le club francilien et qui aura remporté 21 trophées à Paris, dont huit championnats de France et une Ligue des Champions.

Pour autant, Kimpembe reviendra très rapidement au Parc des Princes. En effet, Le Parisien rapporte qu’un hommage lui sera rendu dans l’enceinte parisienne dans les prochaines semaines. Le club de Nasser Al-Khelaïfi travaille sur une date qui convienne à tout le monde. L’occasion pour le natif de Beaumont-sur-Oise de faire ses adieux à ses supporters.