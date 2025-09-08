La nouvelle masterclass du génie Pedri enflamme l’Espagne

Quel milieu de terrain peut rivaliser, à l’heure où nous écrivons ces lignes, avec Pedri ? João Neves dispose de nombreux arguments, mais pour le reste le génie du FC Barcelone écrase la concurrence. Impressionnant sous le maillot des Culers, le natif de Tegueste a, une nouvelle fois, prouvé lors de cette trêve internationale qu’il était une référence à son poste. Juste techniquement, impressionnant dans les petits espaces et encore décisif, le métronome de la Roja a tout simplement écœuré la Turquie.

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Pedri s’est illustré avec un doublé, marquant dès la 6ᵉ minute d’une frappe enroulée sublime avant de sceller la victoire des siens sur une contre-attaque bien menée. Score final : 6-0. Une nouvelle démonstration de force plaçant l’Espagne comme la nation favorite pour le prochain Mondial. Outre ses buts, l’international espagnol (35 sélections, 5 buts) s’est lui mué en véritable chef d’orchestre, menant les offensives de la Roja avec sang-froid.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, le principal concerné saluait logiquement la nouvelle démonstration collective des siens. «C’était un match parfait. Nous avons joué avec intensité dès le début… Je suis heureux de la victoire et d’avoir aidé l’équipe. Les buts sont secondaires», notait le droitier d’1m74, largement encensé par son entraîneur, Luis de la Fuente, en conférence de presse. Questionné sur la possibilité de voir le numéro 8 du Barça remporter, un jour, le Ballon d’Or, le sélectionneur espagnol n’a pas tari d’éloges.

«Malheureusement, dans l’histoire, le football n’a pas été juste envers les Espagnols, nous l’avons vu avec Iniesta, Xavi ou Xabi Alonso. Maintenant, nous avons Lamine Yamal et Fabián nominés, mais Pedri, Merino, Zubimendi devraient aussi être là… Aujourd’hui, Pedri est le meilleur au monde à son poste, c’est comme ça». Sur son petit nuage, Pedri tentera lui de solidifier ce statut dans les mois à venir. Pour le plus grand bonheur du Barça et de la Roja.