La France vole une pépite du Real Madrid à l’Espagne

La Fédération française de football (FFF) a réussi à attirer Leo Lemaître, l’un des grands espoirs du centre de formation du Real Madrid, malgré ses débuts avec les équipes jeunes espagnoles. Né à Saragosse et doté de la double nationalité espagnole et française grâce à son père, Lemaitre a joué avec les sélections U15 et U16 espagnoles, mais a désormais choisi de porter le maillot de l’équipe de France. Bien qu’il ait initialement souhaité représenter la Roja, son absence dans la dernière liste U17 espagnole a changé la donne. La FFF l’a rapidement convoqué pour les prochains matchs des U17 contre la Finlande à Clairefontaine, les 17 et 19 septembre.

Ce jeune défenseur central, encore en première année junior, évoluera cette saison avec le Juvenil B du Real Madrid, où il s’est distingué lors du récent Mondial des Clubs juniors à Cordoue. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’académie à son poste, Lemaitre fait partie de la prometteuse génération 2009 de La Fábrica, qui compte plusieurs joueurs très attendus, comme Enzo Alves, Bugarían ou Mateo Pozo, renforçant ainsi la réputation du centre de formation madrilène.