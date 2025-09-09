L’Espagne est au cœur d’un énorme scandale à l’UEFA

L’équipe nationale espoirs du Kosovo affrontera ce soir l’Espagne U21 à 19 heures au stade Fadil Vokrri, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro. La rencontre a déjà suscité une vive polémique après la publication de l’affiche officielle par la sélection espagnole, qui a désigné le pays hôte comme «Territoire du Kosovo», provoquant de nombreuses réactions indignées de la part des supporters kosovars. Face à ce qu’elle considère comme une provocation, la Fédération de football du Kosovo a saisi officiellement l’UEFA, son président Agim Ademi exigeant une réaction immédiate de l’instance européenne, dans une lettre directement envoyée à Aleksander Čeferin. Pour rappel, l’Espagne ne reconnaît pas l’indépendance du Kosovo principalement pour des raisons liées à sa propre politique intérieure. Madrid craint qu’une telle reconnaissance ne crée un précédent favorable aux mouvements indépendantistes en Catalogne ou au Pays basque. De plus, l’Espagne défend fermement le principe de l’intégrité territoriale des États au niveau international, ce qui la pousse à maintenir sa position de non-reconnaissance vis-à-vis de Pristina.

La suite après cette publicité

« En cette période chargée, je préférerais aborder des questions plus constructives et visionnaires concernant l’avenir du football européen. Cependant, je suis malheureusement contraint de soulever une fois de plus un problème qui continue de nuire à notre représentation dans les compétitions européennes : la manière dont certaines associations membres traitent nos équipes nationales. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à un tel comportement de la part de la Fédération espagnole de football et nous le considérons totalement inacceptable. L’UEFA défend des valeurs telles que l’unité, le respect et l’égalité entre tous ses membres. Ces principes doivent donc être respectés non seulement dans les actes, mais aussi dans les paroles, par chaque association membre. Nous exigeons donc de l’UEFA une réponse claire et immédiate à cette affaire, ainsi qu’une correction publique et une reconnaissance officielle de la part de la Fédération espagnole de football, reconnaissant que ses actions étaient inappropriées et contraires aux principes fondamentaux de l’UEFA. Nous espérons et croyons que la Fédération de football du Kosovo continuera d’être traitée comme un membre à part entière de l’UEFA, non seulement par l’UEFA elle-même, mais également par toutes les autres fédérations nationales.»