Qualifs Coupe du Monde 2026 : l’Espagne choque tout le monde !

Champion d’Europe en titre et finaliste de la dernière Ligue des Nations, l’Espagne n’est pas rassasiée, et elle le montre. Pour ses deux premières rencontres dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2026, les hommes de Luis de la Fuente ont montré qu’il s’agissait très certainement d’un candidat sérieux pour le sacre mondial sur le continent américain, l’été prochain. Pourtant, ce second match face à la Turquie avait tout d’un match piège face à l’équipe la plus susceptible de la mettre en difficulté dans ce groupe E. Mais il n’en fut rien. Au contraire, Lamine Yamal et ses coéquipiers étaient juste trop forts pour les compagnons d’Arda Güler, puisque après 45 minutes, ils menaient déjà 0-3 à Konya (Turquie).

La suite après cette publicité

L’Espagne a déployé un jeu collectif beaucoup trop élevé pour que la Turquie ne puisse lui répondre et s’est facilement imposée (0-6). Une performance applaudie par la presse ibérique, en particulier par Marca, qui compare cette génération à celle des plus grands. « On pensait ne jamais revoir l’Espagne de Casillas, Xavi, Villa et Iniesta, mais cette génération de joueurs emmenée par De la Fuente semble bien partie pour surpasser ce que ses collègues ont accompli entre 2008 et 2012, s’enthousiasme le quotidien madrilène. La Coupe du monde aux États-Unis, pour laquelle l’Espagne est pratiquement déjà qualifiée, marquera l’avenir d’une équipe qui a suscité l’enthousiasme par son jeu et ses résultats. Impossible d’éviter le favoritisme avant l’événement de l’été prochain, tout comme il sera impossible pour ces joueurs d’éviter les comparaisons avec l’équipe espagnole championne du monde ».

L’Espagne envoie un message fort pour le Mondial

Buteur à deux reprises ce dimanche, Pedri a félicité l’ensemble de ses partenaires pour ce match qu’il a qualifié de "parfait". « Nous avons mis l’intensité nécessaire. Bravo à l’équipe qui a tout donné. Nous sommes arrivés préparés à la pression. Nous étions supérieurs. Le coach nous a dit qu’il fallait continuer avec la même intensité. Il fallait marquer des buts. L’équipe a su maintenir l’intensité. Heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner comme ça… ». Cette supériorité espagnole a été marquée également par le match XXL de Mikel Merino. Le joueur d’Arsenal a inscrit le premier triplé de sa carrière.

La suite après cette publicité

« Je suis content de tout, de la victoire, des six points en deux matchs et des trois buts marqués. (…) C’était un aspect que j’améliorais, je faisais un pas en avant. L’année dernière, en tant qu’attaquant, je m’étais habitué à jouer plus haut, et maintenant, cela me semble plus naturel. Aujourd’hui, j’ai eu de la chance qu’ils soient rentrés », a-t-il indiqué après le match. Deux matchs, neuf buts inscrits, aucun encaissé et surtout, l’impression d’une supériorité grandissante à chaque match, peu importe l’adversaire… Cette nouvelle génération de l’Espagne, guidée par un mélange de jeunesse, d’insouciance et d’expérience, paraît promise à de grandes choses et aura à cœur de suivre les pas de ses aînés en allant décrocher une deuxième étoile, le 19 juillet prochain, au MetLife Stadium (New-York).