Eliminatoires CM - Europe

Lamine Yamal a perdu son passeport en Turquie !

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Après sa belle victoire en Bulgarie, l’Espagne a livré un nouveau récital, dimanche soir, en balayant la Turquie (0-6). Une nouvelle prestation magistrale de la Roja qui ne cesse d’impressionner. Titulaire au coup d’envoi de cette partie, Lamine Yamal a lui vécu une soirée plus mitigée. Assez maladroit dans le dernier geste, le crack barcelonais a finalement laissé ses partenaires briller.

Emir
🚨IMAGEN EXCLUSIVA | Lamine Yamal perdió su pasaporte. Después del partido, Lamine Yamal buscó su pasaporte durante un buen rato, regresó al vestuario y también lo buscó allí. Salió del estadio sin encontrarlo. @beyazfutbol
Emir
🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.

Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol
Quelques minutes après le festival offensif des siens, l’Espagnol de 18 ans a d’ailleurs connu de nouvelles difficultés, cette fois-ci extra-sportives, puisqu’il a perdu son passeport. S’il a longtemps cherché ce dernier à la sortie du Konya Büyüksehir, retournant même dans les vestiaires de l’enceinte turque, il a finalement dû se résoudre à quitter le stade sans le retrouver.

Eliminatoires CM - Europe
Espagne
Lamine Yamal

Eliminatoires CM - Europe
Espagne Flag Espagne
Lamine Yamal Lamine Yamal
