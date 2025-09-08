Lamine Yamal a perdu son passeport en Turquie !

Après sa belle victoire en Bulgarie, l’Espagne a livré un nouveau récital, dimanche soir, en balayant la Turquie (0-6). Une nouvelle prestation magistrale de la Roja qui ne cesse d’impressionner. Titulaire au coup d’envoi de cette partie, Lamine Yamal a lui vécu une soirée plus mitigée. Assez maladroit dans le dernier geste, le crack barcelonais a finalement laissé ses partenaires briller.

La suite après cette publicité

Quelques minutes après le festival offensif des siens, l’Espagnol de 18 ans a d’ailleurs connu de nouvelles difficultés, cette fois-ci extra-sportives, puisqu’il a perdu son passeport. S’il a longtemps cherché ce dernier à la sortie du Konya Büyüksehir, retournant même dans les vestiaires de l’enceinte turque, il a finalement dû se résoudre à quitter le stade sans le retrouver.