Paris FC : François Ferracci sur le départ, Pierre Ferracci aussi ?
Jean-Marc Gallot à la direction générale du club, Alexandre Battut au poste de directeur administratif et financier. Le Paris FC a annoncé deux changements dans son organigramme ce mercredi. Et selon L’Equipe, ces nominations soulignent une implication totale de la famille Arnault et le départ à venir du clan Ferracci.
Le fils d’abord, puisque le directeur sportif François Ferracci va quitter son poste dans les jours à venir selon le quotidien sportif. Son père, le président Pierre Ferracci, pourrait lui aussi partir plus tôt que prévu, alors qu’il avait prévu de céder ses parts à l’issue de la saison 2026-2027. Les récents bouleversements au sein du club et quelques dissensions sur le mercato avec Red Bull, actionnaire minoritaire mais influent, ne jouent en tout cas pas en sa faveur.
