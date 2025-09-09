Real Madrid : lourd rebondissement dans le dossier Ibrahima Konaté

En cette trêve internationale, les clubs en profitent pour étudier certains dossiers, notamment au niveau du mercato. Le Real Madrid, en tête de la Liga après trois rencontres remportées, veut absolument renforcer sa défense centrale en vue de l’été prochain. Malgré l’arrivée de Dean Huijsen cet été, Florentino Pérez et ses équipes estiment qu’une nouvelle recrue est obligatoire pour améliorer sa défense. Deux internationaux français sont régulièrement sollicités : William Saliba et Ibrahima Konaté.

Mais en raison de la situation contractuelle de William Saliba et de sa volonté de continuer avec Arsenal, le Real Madrid s’était alors tourné vers le défenseur central de Liverpool. Un temps pressenti pour rejoindre la capitale espagnole l’été dernier, l’idée serait de recruter le Français dans un an, une fois qu’il serait libre, et d’avancer avec les joueurs en place comme Huijsen, Militão et Rüdiger. D’autant plus que Liverpool n’aurait pu le céder après l’échec du dossier Marc Guéhi, qui est finalement resté à Crystal Palace.

Konaté se rapproche du Real Madrid

Ce mardi, Marca assure que le défenseur central ne restera pas à Liverpool, lui qui a d’ailleurs refusé une prolongation de contrat. Cependant, le Real Madrid redoutait une nouvelle opération manquée, comme pour Alphonso Davies, qui a finalement préféré continuer l’aventure avec le Bayern Munich. Mais après de nouveaux contacts avec Konaté, le journal ibérique précise que ses proches «n’ont laissé aucune trace que le Français pourrait agir comme Alphonso Davies» et devrait donc prendre la direction de la Maison Blanche l’été prochain.

Invité dimanche matin sur le plateau de Téléfoot, à Clairefontaine, Ibrahima Konaté a été interrogé sur une éventuelle insistance de Kylian Mbappé pour l’attirer au Real Madrid. Le défenseur des Reds a répliqué avec un grand sourire : «Mbappé qui me met la pression pour que je vienne au Real Madrid ? Oui, il m’appelle toutes les deux heures !». Le Real Madrid serait donc en passe de refaire une Trent Alexander-Arnold, parti libre de Liverpool l’été dernier vers le club merengue.