La sortie forte de Kylian Mbappé contre le racisme

C’est un fléau qui est présent depuis la nuit des temps dans le football et qui peine à se résoudre définitivement. En Espagne, le racisme est extrêmement problématique sur les terrains. Depuis des années, plusieurs stars du championnat ibérique sont victimes de racisme dans les enceintes de la Liga. La saison passée, Kylian Mbappé en a été victime à de multiples reprises.

Dans un entretien accordé à M6, le champion du monde 2018 a réaffirmé son combat contre le racisme dans le football : «c’était un événement un peu spécial. Je l’ai vu après. Sur le coup, on n’a pas forcément entendu. J’ai rien ressenti car je n’ai rien entendu mais c’est quelque chose d’affligeant. Je pense qu’on ne va pas s’arrêter d’en parler, tant qu’il y a des choses qui ne changent pas et que les instances ne vont pas prendre les mesures qu’il faut, je pense qu’il faut continuer d’en parler, nous les joueurs influents, parce que c’est quelque chose qui n’est pas normal. C’est quelque chose dont on ne devrait même pas parler parce qu’on est en 2025 et je pensais qu’en 2025 on pourrait être dispensé de ce genre de choses. Mais ça existe toujours et on va toujours garder l’énergie et la force nécessaire de combattre ce genre de comportements»