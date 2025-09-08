L’ancien Marseillais Cengiz Ünder troque Fenerbahçe pour Besiktas

Cengiz Ünder n’entre visiblement plus dans les plans du Fenerbahçe, au point d’être prêté à l’un de ses rivaux historiques, le Beşiktaş, alors que le mercato est encore ouvert en Turquie jusqu’au 12 septembre. L’ancien joueur de l’OM s’est engagé pour une saison avec le club stambouliote, qui dispose d’une option d’achat dont le montant n’a pas été révélé.

La saison dernière, Ünder n’a joué que quatre matchs avec Fenerbahçe avant d’être envoyé en prêt au Los Angeles FC, où il a inscrit deux buts en douze apparitions. « Notre club a conclu un accord avec Beşiktaş pour le prêt de notre joueur Cengiz Ünder, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Nous lui souhaitons une saison sans blessure », a indiqué le vice-champion de Süper Lig dans un communiqué.