Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Süper Lig

L’ancien Marseillais Cengiz Ünder troque Fenerbahçe pour Besiktas

Par André Martins
1 min.
Cengiz Ünder sous les couleurs de l'OM @Maxppp

Cengiz Ünder n’entre visiblement plus dans les plans du Fenerbahçe, au point d’être prêté à l’un de ses rivaux historiques, le Beşiktaş, alors que le mercato est encore ouvert en Turquie jusqu’au 12 septembre. L’ancien joueur de l’OM s’est engagé pour une saison avec le club stambouliote, qui dispose d’une option d’achat dont le montant n’a pas été révélé.

La suite après cette publicité
Fenerbahçe SK
Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Voir sur X

La saison dernière, Ünder n’a joué que quatre matchs avec Fenerbahçe avant d’être envoyé en prêt au Los Angeles FC, où il a inscrit deux buts en douze apparitions. « Notre club a conclu un accord avec Beşiktaş pour le prêt de notre joueur Cengiz Ünder, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Nous lui souhaitons une saison sans blessure », a indiqué le vice-champion de Süper Lig dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce
Besiktas
Cengiz Ünder

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Besiktas Logo Besiktas
Cengiz Ünder Cengiz Ünder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier