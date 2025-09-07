EdF : Véronique Rabiot présente à Clairefontaine

Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, était présente ce mardi à Clairefontaine pour assister à l’entraînement de l’équipe de France. Toujours très impliquée dans la carrière de son fils, elle n’en finit plus de faire parler d’elle cet été, entre tractations financières et exigences contractuelles. Fraîchement arrivé à Milan où il a rejoint Christopher Nkunku et Mike Maignan, la mère de l’ancien joueur de la Juve a été au cœur des négociations avec le club italien.

Au-delà des affaires de mercato, Véronique Rabiot a su défendre son fils face aux polémiques à Marseille, notamment autour de l’incident avec Jonathan Rowe à Rennes. Dans un entretien accordé à La Provence, elle avait insisté sur le fait qu’Adrien n’avait aucun regret de son expérience marseillaise, soulignant que malgré les critiques, l’aventure restait positive et qu’il fallait assumer ses choix. Sa présence à Clairefontaine illustre une fois de plus son rôle de pilier et de protectrice dans la carrière du milieu de terrain des Bleus.