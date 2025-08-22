Véronique Rabiot n’a pas de regret pour le passage de son fils à l’OM

L’affaire Adrien Rabiot/Jonathan Rowe continue d’alimenter les débats en France et surtout à Marseille. Pointée du doigt depuis l’incident survenu à Rennes, Véronique Rabiot est montée au créneau pour défendre son fils. Dans un entretien accordé à La Provence, elle a insisté sur le fait qu’Adrien n’a rien à regretter de son passage à l’OM, estimant que malgré les polémiques, l’aventure marseillaise reste positive. « Regrettez-vous qu’Adrien ait porté le maillot de l’OM ? Jamais ! Chez les Rabiot, on ne regrette jamais rien et on assume tout ce qu’on fait. C’était une belle aventure, on ne crache pas dans la soupe. Il n’y a rien à regretter, sauf ce comportement. Pour l’aventure qu’il a vécue et l’amour qu’il a reçu des supporters, il n’y a rien à regretter », a-t-elle déclaré.

Pourtant, à la radio, sur RTL, elle avait déclaré il y a quelques jours que l’OM avait été pire que le PSG: « Jamais, je ne m’attendais à vivre une situation pareille. Je pensais qu’on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée. Ce serait une catastrophe s’il ne joue pas pendant une saison. C’est une situation qu’on a déjà vécue, on n’a pas envie de la revivre, c’est évident. » Rabiot et l’OM, c’est la fin d’une histoire qui avait pourtant bien commencé.