Fernando Santos viré par l’Azerbaïdjan

Décidément la fin de carrière de Fernando Snatos tourne au cauchemar. Le sélectionneur de 70 ans vient d’être licencié par l’Azerbaïdjan après seulement 11 matches pour 2 nuls et 9 défaites. Après son départ du Portugal en décembre 2022, il avait essuyé des échecs avec la Pologne et le club turc de Besiktas.

«L’entraîneur-chef de l’équipe nationale azerbaïdjanaise, Fernando Santos, est parti. Le contrat entre la direction de l’AFFA et le spécialiste portugais a été résilié d’un commun accord. Notre équipe nationale sera dirigée par l’entraîneur-chef de notre équipe U-21, Aykhan Abbasov, lors du match contre l’Ukraine», a annoncé la fédération azerbaïdjanaise dans un communiqué.