Eliminatoires CM - Europe
Fernando Santos viré par l’Azerbaïdjan
1 min.
Décidément la fin de carrière de Fernando Snatos tourne au cauchemar. Le sélectionneur de 70 ans vient d’être licencié par l’Azerbaïdjan après seulement 11 matches pour 2 nuls et 9 défaites. Après son départ du Portugal en décembre 2022, il avait essuyé des échecs avec la Pologne et le club turc de Besiktas.
«L’entraîneur-chef de l’équipe nationale azerbaïdjanaise, Fernando Santos, est parti. Le contrat entre la direction de l’AFFA et le spécialiste portugais a été résilié d’un commun accord. Notre équipe nationale sera dirigée par l’entraîneur-chef de notre équipe U-21, Aykhan Abbasov, lors du match contre l’Ukraine», a annoncé la fédération azerbaïdjanaise dans un communiqué.
