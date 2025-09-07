EdF : Mbappé va réaliser un nouveau rêve à la Coupe du monde 2026

Toujours au micro d’Anne-Sophie Lapix sur M6, Kylian Mbappé s’est également confié sur son nouveau rôle de capitaine des Bleus à moins d’un an de la Coupe du Monde 2026. Une responsabilité particulière qu’il s’apprête à vivre pour la première fois et qui, selon lui, donnera une saveur différente à cette compétition :

«Je pense que chaque gamin rêve de jouer la Coupe du Monde, déjà avant même de la gagner, juste y participer, c’est déjà quelque chose de grand. J’ai eu la chance d’en jouer deux déjà, j’espère en jouer une troisième, donc c’est un honneur, c’est un privilège. Je sais au combien, c’est important dans une carrière de jouer une Coupe du Monde. On essaye avec le groupe de se préparer au mieux, déjà de se qualifier, parce que les qualifications sont une étape très importante pour l’équipe, et après, on abordera cet événement mondial avec beaucoup d’impatience et beaucoup de détermination comme toujours. Le brassard ? C’est une manière différente de vivre une Coupe du Monde, ce sera ma première Coupe du Monde en tant que capitaine. Je pense que déjà les deux premières ne se ressemblaient pas du tout, parce que comme vous avez dit, il y a l’évolution de l’âge, l’évolution en tant qu’homme, en tant que joueur, on change en quatre ans, c’est beaucoup dans une carrière de foot, et là maintenant, je serai capitaine, donc ce sera un grand honneur. Je vais découvrir une autre vision de la Coupe du Monde, et je suis impatient.»