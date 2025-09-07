Menu Rechercher
Commenter 3
CDM

EdF : Mbappé va réaliser un nouveau rêve à la Coupe du monde 2026

Par Valentin Feuillette
1 min.
France - Allemagne @Maxppp

Toujours au micro d’Anne-Sophie Lapix sur M6, Kylian Mbappé s’est également confié sur son nouveau rôle de capitaine des Bleus à moins d’un an de la Coupe du Monde 2026. Une responsabilité particulière qu’il s’apprête à vivre pour la première fois et qui, selon lui, donnera une saveur différente à cette compétition :

La suite après cette publicité

«Je pense que chaque gamin rêve de jouer la Coupe du Monde, déjà avant même de la gagner, juste y participer, c’est déjà quelque chose de grand. J’ai eu la chance d’en jouer deux déjà, j’espère en jouer une troisième, donc c’est un honneur, c’est un privilège. Je sais au combien, c’est important dans une carrière de jouer une Coupe du Monde. On essaye avec le groupe de se préparer au mieux, déjà de se qualifier, parce que les qualifications sont une étape très importante pour l’équipe, et après, on abordera cet événement mondial avec beaucoup d’impatience et beaucoup de détermination comme toujours. Le brassard ? C’est une manière différente de vivre une Coupe du Monde, ce sera ma première Coupe du Monde en tant que capitaine. Je pense que déjà les deux premières ne se ressemblaient pas du tout, parce que comme vous avez dit, il y a l’évolution de l’âge, l’évolution en tant qu’homme, en tant que joueur, on change en quatre ans, c’est beaucoup dans une carrière de foot, et là maintenant, je serai capitaine, donc ce sera un grand honneur. Je vais découvrir une autre vision de la Coupe du Monde, et je suis impatient.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier