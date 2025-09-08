Un joueur de l’Athletic suspendu 10 mois par l’UEFA

Le 10 juillet dernier, le défenseur espagnol de l’Athletic Bilbao, Yeray Alavrez (30 ans) annonçait qu’il avait été contrôlé positif à un test antidopage à l’issue de la demi-finale aller de Ligue Europa contre Manchester United. Pour se justifier, le joueur, qui avait soigné un cancer du testicule en 2016, avait expliqué qu’il avait pris un médicament contre la chute des cheveux. Aujourd’hui, il s’avère que son explication n’a pas convaincu l’UEFA. L’Athletic annonce que son joueur vient d’écoper d’une suspension de dix mois.

«L’UEFA conclut que Yeray a commis une erreur et lui inflige une sanction de dix mois. Le joueur, qui était provisoirement suspendu depuis le 2 juin après avoir été contrôlé positif lors d’un contrôle effectué en Ligue Europa contre Manchester United, pourra reprendre l’entraînement le 2 février et la compétition le 2 avril. Une fois la phase d’instruction terminée, l’instance disciplinaire de l’UEFA a rendu sa décision et a infligé à Yeray Álvarez une sanction de dix mois. Dans sa décision, l’UEFA reconnaît qu’il n’y a pas eu d’intention de la part du joueur, considérant comme prouvé que l’ingestion de la substance interdite était due à la prise incorrecte d’un médicament préventif contre la chute des cheveux de sa compagne contenant cette substance, sans intention de se doper. L’organisme fédératif rappelle que, conformément à la réglementation en vigueur, le sportif est responsable de ses actes et qu’il aurait donc dû vérifier si le médicament était autorisé avant de le consommer. La sanction a pris effet le 2 juin dernier, Yeray Álvarez ayant volontairement accepté la suspension provisoire. Il pourra donc reprendre la compétition à partir du 2 avril 2026. Toutefois, le joueur peut rejoindre l’entraînement de l’équipe deux mois plus tôt, conformément à la réglementation applicable. Yeray Álvarez tiendra prochainement une conférence de presse au cours de laquelle il fournira les explications nécessaires», peut-on lire dans le communiqué des Basques.