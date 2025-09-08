Équipe de France, PSG : nouvelles révélations après le tollé général provoqué par la blessure d’Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain enrage. Privé d’Ousmane Dembélé, pour au moins six semaines, et de Désiré Doué, pour le mois à venir, le club de la capitale n’a pas tardé à monter au créneau. Ce dimanche, les champions d’Europe en titre, qui avaient déjà exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de leurs joueurs par Didier Deschamps et le staff médical des Bleus par le biais d’une lettre envoyée à la FFF, ont ainsi publié un communiqué cinglant visant directement la Fédération française de football et plus précisément le staff de l’équipe de France. Alors que les Parisiens devront faire sans leurs deux stars pour le choc face à l’Atalanta Bergame, le premier Classique contre l’OM et très certainement pour le déplacement à Barcelone, le 1er octobre prochain, les Rouge et Bleu ont cette fois-ci publié un message cash avec un objectif clair : appliquer un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale.

«Après la confirmation des blessures de ses joueurs appelés en équipe de France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué - avec des conséquences sportives importantes pour les joueurs et le club - le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de Football appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue», pouvait-on ainsi lire. Frustré, le Paris Saint-Germain n’a d’ailleurs aucune intention de lâcher la 3F. En attendant, Daniel Riolo, suiveur aguerri du PSG et des Bleus, a révélé de nouvelles informations au sujet de cette affaire qui rythme la trêve internationale. Selon l’éditorialiste de l’After, le numéro 10 parisien a préparé la rencontre contre l’Ukraine sans être poussé à 100% de ses capacités par le staff médical français.

Une blessure évitable…

«J’ai eu le sentiment qu’on ne travaillait pas de la même façon, avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séances d’entraînement sont ultra perfectionnées avec toutes les données sur GPS. Quand tu cours à l’entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse. On sait que l’un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30km/h. Il peut pousser à 33, 34, voire 36. À l’entraînement (en équipe de France, ndlr), ils ne l’ont pas fait pousser au-delà de 29. À 29, au PSG, il ne joue pas. Avec l’équipe de France, il a joué. Quand il s’entraînait (avec les Bleus), il n’a jamais poussé. Au PSG, le préparateur physique, avec le GPS, reçoit l’alerte qui lui dit : ‘tu ralentis, tu ne pousses pas l’accélération au-delà’. Au PSG, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué», indique, dans un premier temps, le journaliste de RMC Sport. Mais ce n’est pas tout. Après avoir mis en exergue, la différence d’approche des staffs du PSG et de l’équipe de France, Riolo s’en est également pris à la communication de Didier Deschamps.

«On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme (…) mais à partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro n’existe pas», avait notamment confié, ce dimanche, le sélectionneur des Bleus. Une sortie qui n’a visiblement pas fait l’unanimité. «Quand il dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, (…) en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai. Non seulement, le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant : pour nous , il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette. Le propos de Deschamps est bancal. (…) Si le staff médical a dit oui, qu’il le fait jouer et qu’il y a un problème, le seul argument que je veux bien entendre, c’est qu’on me prouve par A+B que le staff médical des Bleus est incompétent et bidon. Là, on ouvre un autre champ de réflexion. (…) Dans le communiqué, le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus. Je le lis comme ça», conclut finalement Daniel Riolo. Une chose est sûre, le suivi des joueurs parisiens encore présents dans le groupe, Bradley Barcola et Lucas Hernandez, ainsi que du gardien Lucas Chevalier, sera scruté de près, ce mardi contre l’Islande, en particulier la gestion de Barcola, déjà titulaire face à l’Ukraine…