Un match de D1 algérienne éclairé par les phares d’une voiture

Samedi dernier, lors de la 3ᵉ journée du championnat d’Algérie, l’USM Alger recevait le Paradou AC au Stade Omar Benrabah à Dar El Beïda. À cause de l’absence d’un système d’éclairage adéquat, la rencontre a dû se poursuivre en étant éclairée par les phares d’une voiture BMW.

Bien qu’homologué par la Fédération algérienne de football (FAF), l’enceinte ne semble donc pas réunir les conditions minimales nécessaires pour accueillir un match professionnel. En plus de l’éclairage défaillant, elle manque également de tribunes pour les journalistes et d’installations pour la diffusion télévisée. Sur Internet, ces conditions honteuses ont soulevé des interrogations concernant Walid Sadi, président de l’instance dirigeante du football algérien.