L’Espagne impressionnée par la masterclass d’Azzedine Ounahi face au Real Madrid

Un nul (1-1) au goût de victoire. Voilà comment Gérone a célébré son point pris face à un Real Madrid encore une fois décevant. Et si le club catalan, actuel 16e de Liga, a su regarder l’ogre Merengue dans les yeux, il le doit à la prestation majuscule d’Azzedine Ounahi. Métronome retrouvés, le Marocain a livré un récital, dictant sa loi au milieu madrilène pendant plus de 80 minutes. Débarqué du Panathinaïkos dans les ultimes instants du mercato, l’ancien Marseillais n’avait qu’une obsession : la Liga. Malgré les sollicitations estivales, Ounahi a privilégié le projet de jeu de Míchel. Un choix payant. Surfant sur sa saison de relance en Grèce, l’ex-indésirable de l’OM s’est fondu instantanément dans le collectif exigeant de Gérone, sans passer par la case adaptation.

Dès le 23 septembre 2025, il marquait les esprits (et le but d’ouverture) d’une volée splendide face à Bilbao à San Mamés. Míchel, sous le charme, louait alors non seulement sa technique soyeuse, mais surtout une agressivité défensive et une intelligence tactique qu’on lui refusait parfois par le passé. Freiné par une blessure au pied en octobre, le Lion de l’Atlas est revenu affamé. Après une montée en puissance face au Betis, c’est contre le Real qu’il a explosé. Face à la bande à Kylian Mbappé, l’ancien Angevin a été un aimant à ballons, fluidifiant le jeu et inscrivant l’unique but (et quel but) des siens. Homme du match ? Une évidence aussi bien pour la Liga que sur les réseaux sociaux qui ont salué unanimement sa performance du soir.

La presse espagnole se régale de la performance d’Ounahi

La presse ibérique n’a d’ailleurs pas tardé à s’enflammer. Marca évoque une première période «exceptionnelle», rappelant que cette performance «le catalogue de nouveau comme un grand joueur», écho lointain aux louanges de Luis Enrique après le célèbre Espagne-Maroc du Mondial 2022. Pour As, le constat est clair : «Ounahi est le nouvel héritier du trône de Gérone» en l’absence du capitaine Stuani. Même son de cloche en Catalogne, où l’on savoure le faux pas du rival madrilène. Mundo Deportivo encense «Ounahi l’étoile», soulignant «qu’il a de la magie et a encore une fois ouvert la voie». Sport, de son côté, décrit un joueur qui a «apporté la lumière et déclenché la folie dans les travées de Montilivi».

Avec 3 buts et 1 passe décisive en seulement 9 matchs de Liga, Ounahi revit. Une bénédiction pour Walid Regragui à l’approche de la CAN et du Mondial 2026, mais aussi pour Gérone, qui voit la cote de son milieu remonter en flèche (autour de 10 M€). Une résurrection observée attentivement depuis Marseille : disposant d’un pourcentage à la revente, l’OM pourrait bien profiter indirectement de l’explosion de son ancien protégé, qui ne devrait pas s’éterniser en Catalogne s’il maintient ce niveau.