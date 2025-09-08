Tottenham : Mathys Tel vide son sac sur son terrible déclassement

Vendredi dernier, l’équipe de France Espoirs aurait dû faire sa rentrée des classes face au Luxembourg dans le cadre des qualifications à l’Euro U21. Mais le bus des visiteurs a eu un accident de la route. Le match a donc été reporté. Ce lundi soir à Lorient, les Bleuets vont bien jouer en amical face à la Serbie. Avant cette rencontre, Mathys Tel s’est confié à Ouest-France. Il a évoqué son nouveau statut avec l’équipe de Gérald Baticle. En effet, le joueur de Tottenham veut apporter en tant que leader et coéquipier. L’ancien du Bayern Munich aime avoir des responsabilités sur comme en dehors du terrain, malgré ses 20 printemps.

Pourtant, il traverse une situation compliquée avec les Spurs. Prêté durant six mois la saison dernière, le Frenchy a été acheté environ 40 M€ par Tottenham lors du mercato d’été. Un nouveau départ pour Tel, qui comptait bien s’imposer sous les ordres du nouvel entraîneur Thomas Frank. Mais le début de ce nouvel exercice n’a pas vraiment été celui qu’il espérait. Après son tir au but manqué face au PSG lors de la Supercoupe d’Europe et la vague de haine dont il a fait l’objet, le natif de Sarcelles a reçu un gros coup sur la tête la semaine dernière.

Tel encaisse ce coup dur

En effet, il n’a pas été retenu dans la liste des joueurs de Tottenham pour la Ligue des Champions. En effet, les Londoniens n’ont donné seulement que 22 noms, n’ayant qu’un seul élément formé au club dans leur groupe. Randal Kolo Muani, prêté par le Paris Saint-Germain en fin de mercato, lui a notamment été préféré. Silencieux depuis cette annonce, qui aurait été particulièrement difficile pour Thomas Frank selon The Guardian, Mathys Tel a réagi publiquement à cette décision chez nos confrères.

«Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste assez positif peu importe la situation. Je pense avoir énormément travaillé sur l’aspect mental. Aujourd’hui, c’est sûr que c’est une déception, j’aurais aimé y être mais c’est le choix du coach et on ne peut que le respecter, et travailler pour répondre de la plus belle des manières sur le terrain (…) Dans tous les cas, j’aurais eu cet état d’esprit revanchard, d’être efficace cette saison. C’est une première longue saison qui commence, car l’année dernière je suis arrivé seulement pour six mois sous forme de prêt. L’envie d’ailleurs ? Je suis sous contrat avec Tottenham, je vais faire de mon mieux pour pouvoir jouer, tout simplement.»

Il est prêt à prendre sa revanche

Il poursuit concernant son adaptation à la Premier League. «Au vu de ce que je suis capable de faire, je pense que j’aurais pu faire mieux. Je dirais que c’est une installation qui est encourageante. Ça m’oblige à connaître mes points faibles, les choses à améliorer, c’est toujours une marge de progression que l’on doit viser. Que ça soit dans la vie à Londres ou sur le terrain, je pense que tout peut être mieux (…) J’ai appris que peu importe la situation, il faut être patient. Il y a des choses parfois que l’on mérite, et qu’on ne reçoit pas en retour. Donc j’ai pris en maturité, en expérience et je pense qu’aujourd’hui ça a forgé ma personnalité et mon caractère.»

Mais Tel est actuellement concentré sur les Bleuets. Il a assuré à Ouest-France qu’il n’est pas impacté par sa situation délicate en club et qu’il arrive à avoir du recul pour gérer sa vie à Tottenham et avec les Espoirs. Une bonne nouvelle pour Gérald Baticle et son staff qui compteront sur lui ce soir et durant les prochains mois pour réaliser de belles choses avec les Bleuets. Entre-temps, l’ancien du Stade Rennais fera son maximum pour tenter de régler sa situation en club et convaincre Thomas Frank.