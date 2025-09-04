Tottenham : ça vire à la catastrophe pour Mathys Tel

Les temps sont durs pour Mathys Tel. Cet été, le Français a pourtant rejoint définitivement Tottenham, après un prêt de six mois la saison dernière (14 matches toutes compétitions confondues, 3 buts et 2 assists). Les Spurs avaient officialisé la nouvelle le 15 juin dernier. « Nous sommes ravis d’annoncer la signature définitive de Mathys Tel en provenance du FC Bayern. Mathys a rejoint le club en provenance de la Bundesliga en février en prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option pour rendre le transfert permanent. Nous pouvons confirmer que nous avons conclu un accord avec le Bayern qui verra l’international français des moins de 21 ans signer un contrat qui courra jusqu’en 2031.»

Une belle marque de confiance de la part des Londoniens, visiblement décidés à miser sur lui à l’avenir. Mais en l’espace de quelques semaines, sa situation s’est totalement dégradée. Tout a commencé le 13 août dernier lors de la Supercoupe d’Europe face au PSG. Remplaçant au coup d’envoi, l’ancien joueur du Stade Rennais, acheté environ 40 M€, est entré en jeu en fin de rencontre (80e) alors que son équipe menait 2 à 0. Mais elle a été rejointe par les Franciliens (2-2), qui ont remporté la séance de tirs au but durant laquelle Tel s’est raté. Le Frenchy a manqué le cadre lors de sa tentative. Dans la foulée, il s’est malheureusement pris une vague de haine et de racisme en pleine face. Tottenham a soutenu son joueur publiquement, via un communiqué de presse.

Les galères s’enchaînent pour Tel

« Nous sommes écœurés par les abus racistes que Mathys Tel a reçus sur les réseaux sociaux suite à la défaite d’hier soir en Supercoupe de l’UEFA. Mathys a montré bravoure et courage en s’avançant pour tirer un penalty, et pourtant, ceux qui l’insultent ne sont que des lâches – se cachant derrière des pseudonymes et des profils anonymes pour exprimer leurs vues abominables. Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes de réseaux sociaux pour prendre les mesures les plus strictes possibles contre toute personne que nous pourrons identifier. Nous sommes à tes côtés, Mathys.» Tout cela n’aide pas le joueur à aller mieux, lui qui traversait déjà des difficultés au Bayern Munich.

Mais hier, il a subi un nouveau coup dur. Le footballeur de 20 ans a été écarté de la liste de Thomas Frank et des Spurs pour la Ligue des Champions. C’est aussi le cas de Radu Dragusin, Kota Takai, Dejan Kulusevski et James Maddison, ainsi que d’Yves Bissouma, en instance de départ. Les Spurs, qui pouvaient inscrire 25 joueurs sur leur liste 1 en C1 dont au moins 8 doivent être formés localement, ont dû résoudre à réduire leur liste à 22 éléments comme l’explique The Athletic. «Le problème auquel sont confrontés les Spurs est que le troisième gardien Brandon Austin est le seul joueur formé au club dans leur effectif. Ils doivent donc s’arrêter à 22. Cela leur est déjà arrivé en Ligue Europa la saison dernière, lorsque l’entraîneur Ange Postecoglou avait dû laisser Djed Spence et Sergio Reguilon hors de son effectif pour la phase de groupes.»

Sa saison commence mal

Mais pour Tel, cela est une nouvelle désillusion. The Guardian précise d’ailleurs «la conversation aurait été particulièrement difficile pour Frank avec Tel, qui n’a rejoint le club qu’en janvier» concernant ce choix. Un élément arrivé en prêt, comme Randal Kolo Muani (PSG), lui a été préféré. La pilule doit avoir du mal à passer. En Allemagne, où on continue à suivre de près son cas, Bild est dans l’incompréhension. «Un revers cuisant pour le talentueux Français, dont le développement avait déjà stagné ces derniers mois. Depuis son transfert définitif à Londres, Tel n’a joué que 30 minutes cette saison, réparties sur trois apparitions. Lors de la défaite 2-0 contre Manchester City, Tel est resté sur le banc pendant 90 minutes sans être remplacé.»

Le média allemand ajoute : «il a disputé 23 matchs avec les Spurs depuis janvier, inscrivant seulement cinq points (trois buts, deux passes décisives) en 1 287 minutes. Cet hiver encore, on espérait que Tel pourrait percer en Angleterre. Mais la confiance du staff technique envers l’entraîneur principal Thomas Frank semble s’éroder. La concurrence est rude : l’effectif actuel de Tottenham compte 29 joueurs, un effectif encore étoffé pour ce mercato, et la nouvelle recrue munichoise semble prendre du retard.» Apparu seulement à 3 reprises cette saison, à chaque fois en tant que remplaçant, Mathys Tel (30 minutes de jeu, il est resté sur le banc contre Manchester City, ndlr) vit des moments compliqués.