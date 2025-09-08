Manchester United : André Onana va doubler son salaire à Trabzonspor

Loin de faire l’unanimité depuis son arrivée à Manchester United en 2023, le gardien camerounais a perdu sa place de numéro 1 en ce début de saison, tandis que les Red Devils ont recruté la jeune promesse Senne Lammens pour assurer la relève. Onana devrait donc quitter temporairement l’Angleterre pour rejoindre le club turc de Trabzonspor, les deux clubs s’étant déjà mis d’accord sur un prêt jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle : grâce à une prime à la signature et divers bonus, le joueur de 29 ans va voir son salaire doublé, rapporte le Daily Mail. À noter que Manchester United ne percevra aucune indemnité de prêt, et qu’aucune option d’achat ne sera incluse dans l’accord. Onana devrait donc revenir à Manchester à l’issue du prêt, prévu pour le 30 juin 2026.