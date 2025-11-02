Liverpool : Van Dijk répond sèchement aux critiques de Wayne Rooney

Le défenseur des Reds, Virgil van Dijk, n’a pas mâché ses mots après les critiques de Wayne Rooney. Alors que la légende de Manchester United avait remis en cause son leadership et celui de Mohamed Salah, le capitaine de Liverpool a répondu avec fermeté. Auteur d’une prestation solide lors de la victoire 2-0 contre Aston Villa, le Néerlandais de 34 ans a jugé les propos de Rooney « paresseux » d’après le Daily Mail. Il a tenu à rappeler qu’il restait concentré sur l’unité du groupe : « je ne l’ai pas entendu l’an dernier quand tout allait bien. C’est facile de blâmer les autres, mais nous avançons ensemble. Je trouve ce commentaire un peu facile ».

Cette sortie fait suite aux déclarations de Wayne Rooney, qui estimait que le langage corporel des cadres de Liverpool traduisait un manque d’implication. Une remarque mal reçue par Van Dijk, déterminé à calmer le débat autour de son leadership alors que les Reds cherchent à retrouver leur constance après un début de saison très mitigé.