Qualifs Cdm 2026 : la Tunisie se qualifie, le Maroc domine la Zambie

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Maroc continue son parcours sans faute. En déplacement en Zambie, les Lions de l’Atlas l’ont logiquement emporté 2-0 grâce à des buts de Youssef En-Nesyri (7e) et Hamza Igamane (47e). Dans le même temps, le Mozambique a gardé un petit espoir de qualification en dominant le Botswana (2-0).

Witi a marqué le premier (6e) avant que Faisal Bangal double la mise (71e). Avec sa victoire, le Mozambique revient à trois points de l’Algérie qui joue à 18h contre la Guinée. Enfin, la Tunisie pouvait se qualifier en cas de victoire contre la Guinée-Équatoriale. Et ce succès est arrivé dans les dernières secondes avec un but de Mohamed Ali Ben Romdhane dans les dernières secondes. La Tunisie rejoint le Maroc et devient le 18e pays qualifié pour la Coupe du monde 2026. C’est la septième qualification de la Tunisie en Coupe du monde.

Les résultats de 15h