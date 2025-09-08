Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel

L’ancien Niçois Jean-Michaël Seri signe en Slovénie

Par Josué Cassé
1 min.
Jean-Michaël Seri sous le maillot de Galatasaray @Maxppp

Le milieu de terrain ivoirien Jean-Michaël Seri a signé un nouveau contrat avec Maribor, en Slovénie. Passé par Bordeaux mais surtout Nice, le joueur de 34 ans faisait partie des nombreux joueurs encore libres, depuis son passage à Al-Orobah, en Arabie saoudite où il n’a joué que six matches la saison dernière.

La suite après cette publicité
NK Maribor
Podoba ekipe v vijoličastem za sezono 2025/26 še ni dokončno sestavljena, predstavljamo novo moč v zvezni vrsti. Jean Michaël Seri, dobrodošel v Ljudskem vrtu! Pohodba do 2027.

➡️

#MiSkupajEnoSmo
Voir sur X

«Nous sommes heureux d’accueillir Jean Michaël Seri au NK Maribor. Seri a été un joueur clé dans les meilleures ligues du monde, et son expérience apportera force et leadership à l’équipe. Son calme, associé à ses qualités techniques et à ses qualités de leader, aura une influence positive sur l’équipe sur le terrain et nous aidera à atteindre notre objectif, qui est de jouer le football que nous voulons», a expliqué Cem Başgül, directeur des opérations footballistiques du NK Maribor.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Maribor
Jean Michaël Seri

En savoir plus sur

Maribor Logo Maribor
Jean Michaël Seri Jean Michaël Seri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier