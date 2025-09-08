L’ancien Niçois Jean-Michaël Seri signe en Slovénie

Le milieu de terrain ivoirien Jean-Michaël Seri a signé un nouveau contrat avec Maribor, en Slovénie. Passé par Bordeaux mais surtout Nice, le joueur de 34 ans faisait partie des nombreux joueurs encore libres, depuis son passage à Al-Orobah, en Arabie saoudite où il n’a joué que six matches la saison dernière.

La suite après cette publicité

«Nous sommes heureux d’accueillir Jean Michaël Seri au NK Maribor. Seri a été un joueur clé dans les meilleures ligues du monde, et son expérience apportera force et leadership à l’équipe. Son calme, associé à ses qualités techniques et à ses qualités de leader, aura une influence positive sur l’équipe sur le terrain et nous aidera à atteindre notre objectif, qui est de jouer le football que nous voulons», a expliqué Cem Başgül, directeur des opérations footballistiques du NK Maribor.