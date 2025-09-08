Menu Rechercher
Tottenham ferme la porte aux acheteurs malgré le départ de Daniel Levy

Le logo de Tottenham @Maxppp

Après la démission surprise jeudi dernier de Daniel Levy, président emblématique de Tottenham pendant 24 ans, la direction des Spurs a publié un communiqué dimanche soir, assurant que le club « n’est pas à vendre » et précisant avoir rejeté fermement plusieurs « manifestations d’intérêt » portant sur l’acquisition totale du club.

Malgré une saison contrastée — marquée par une 17e place en Premier League, mais aussi par une victoire en finale de Ligue Europa contre Manchester United — le club reste sous le contrôle du groupe ENIC, actionnaire majoritaire à 85,55 %. Peter Charrington a été nommé président non exécutif pour assurer la transition après le départ de Levy, souvent critiqué ces dernières années par les supporters.

