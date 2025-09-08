Tottenham ferme la porte aux acheteurs malgré le départ de Daniel Levy
Après la démission surprise jeudi dernier de Daniel Levy, président emblématique de Tottenham pendant 24 ans, la direction des Spurs a publié un communiqué dimanche soir, assurant que le club « n’est pas à vendre » et précisant avoir rejeté fermement plusieurs « manifestations d’intérêt » portant sur l’acquisition totale du club.
Malgré une saison contrastée — marquée par une 17e place en Premier League, mais aussi par une victoire en finale de Ligue Europa contre Manchester United — le club reste sous le contrôle du groupe ENIC, actionnaire majoritaire à 85,55 %. Peter Charrington a été nommé président non exécutif pour assurer la transition après le départ de Levy, souvent critiqué ces dernières années par les supporters.
