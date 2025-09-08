Eliminatoires CM - Europe
Turquie : Arda Güler en pleurs après la lourde défaite contre l’Espagne
1 min.
@Maxppp
Dimanche soir, la Turquie s’est lourdement inclinée à domicile face à l’Espagne (6-0), dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Aligné comme titulaire au poste de milieu offensif, Arda Güler n’a pas pu éviter à son équipe une défaite historique.
La suite après cette publicité
Instant Foot ⚽️ @lnstantFoot – 07/09
Arda Güler était DÉVASTÉ après la LOURDE DÉFAITE de la Turquie contre l'Espagne ! 🇹🇷😢Voir sur X
( 📸 @futbolarena )
( 📸 @futbolarena )
Très ému, le joueur du Real Madrid a fondu en larmes au coup de sifflet final. Avec ce résultat, la sélection turque occupe la troisième place du groupe E, avec les mêmes trois points que la Géorgie, mais une différence de buts bien inférieure. Après seulement deux journées disputées, la qualification pour le Mondial reste tout à fait possible.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France, PSG : nouvelles révélations après le tollé général provoqué par la blessure d’Ousmane Dembélé
Explorer