Turquie : Arda Güler en pleurs après la lourde défaite contre l’Espagne

Dimanche soir, la Turquie s’est lourdement inclinée à domicile face à l’Espagne (6-0), dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Aligné comme titulaire au poste de milieu offensif, Arda Güler n’a pas pu éviter à son équipe une défaite historique.

Très ému, le joueur du Real Madrid a fondu en larmes au coup de sifflet final. Avec ce résultat, la sélection turque occupe la troisième place du groupe E, avec les mêmes trois points que la Géorgie, mais une différence de buts bien inférieure. Après seulement deux journées disputées, la qualification pour le Mondial reste tout à fait possible.