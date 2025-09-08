Menu Rechercher
Commenter 15
Eliminatoires CM - Europe

Turquie : Arda Güler en pleurs après la lourde défaite contre l’Espagne

Par André Martins
1 min.
guler @Maxppp

Dimanche soir, la Turquie s’est lourdement inclinée à domicile face à l’Espagne (6-0), dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Aligné comme titulaire au poste de milieu offensif, Arda Güler n’a pas pu éviter à son équipe une défaite historique.

La suite après cette publicité
Instant Foot ⚽️
Arda Güler était DÉVASTÉ après la LOURDE DÉFAITE de la Turquie contre l'Espagne ! 🇹🇷😢

( 📸 @futbolarena )
Voir sur X

Très ému, le joueur du Real Madrid a fondu en larmes au coup de sifflet final. Avec ce résultat, la sélection turque occupe la troisième place du groupe E, avec les mêmes trois points que la Géorgie, mais une différence de buts bien inférieure. Après seulement deux journées disputées, la qualification pour le Mondial reste tout à fait possible.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Turquie
Arda Güler

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Turquie Flag Turquie
Arda Güler Arda Güler
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier