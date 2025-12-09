OM : la réaction à chaud de Mason Greenwood

L’Olympique de Marseille a arraché la victoire face à l’Union Saint-Gilloise, au terme d’un match sacrément disputé. L’OM s’était pourtant détaché en début de 2e période, grâce à un doublé de Mason Greenwood, et deux buts d’avance. Mais le 2e but des Belges a tout relancé et il a fallu une bonne dose de chance pour échapper à une égalisation tardive. Au micro de Canal+, le héros marseillais de la soirée Mason Greenwood a livré sa réaction à chaud.

« C’était important de prendre les 3 points, on en avait besoin. Ils nous ont mis beaucoup de pression mais on a pris les 3 points. C’est très important, on a encaissé des buts en fin de match en championnat, là on a tenu et on a les 3 points », a-t-il déclaré, avant d’évoquer le prochain match face à Liverpool. « C’est très important, on a besoin d’encore plus de points pour arriver aux barrages. » Il a aussi commenté ses deux buts. « Le 2e est mon préféré, c’est une belle passe, je n’ai pas eu besoin de regarder, je savais ce que j’avais à faire et j’ai marqué. » Un but qui a ravivé des souvenirs de Didier Drogba aux supporters marseillais.