Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

OM : la réaction à chaud de Mason Greenwood

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mason Greenwood avec l'OM @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

L’Olympique de Marseille a arraché la victoire face à l’Union Saint-Gilloise, au terme d’un match sacrément disputé. L’OM s’était pourtant détaché en début de 2e période, grâce à un doublé de Mason Greenwood, et deux buts d’avance. Mais le 2e but des Belges a tout relancé et il a fallu une bonne dose de chance pour échapper à une égalisation tardive. Au micro de Canal+, le héros marseillais de la soirée Mason Greenwood a livré sa réaction à chaud.

La suite après cette publicité

« C’était important de prendre les 3 points, on en avait besoin. Ils nous ont mis beaucoup de pression mais on a pris les 3 points. C’est très important, on a encaissé des buts en fin de match en championnat, là on a tenu et on a les 3 points », a-t-il déclaré, avant d’évoquer le prochain match face à Liverpool. « C’est très important, on a besoin d’encore plus de points pour arriver aux barrages. » Il a aussi commenté ses deux buts. « Le 2e est mon préféré, c’est une belle passe, je n’ai pas eu besoin de regarder, je savais ce que j’avais à faire et j’ai marqué. » Un but qui a ravivé des souvenirs de Didier Drogba aux supporters marseillais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier