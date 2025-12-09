Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : le nouveau bijou façon "Drogba" de Mason Greenwood

Par Jordan Pardon
1 min.
Greenwood @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

"Drogbacité", "Ronaldo Shop", "dribble derrière la jambe d’appui"… Chacun l’intitulera à sa façon, mais ce dribble qui avait fait la renommée de Didier Drogba lors d’un OM - Newcastle en 2004 s’est trouvé un nouvel héritier en la personne de Mason Greenwood.

CANAL+ Foot
L'OM FAIT LE BREAK EN BELGIQUE 🤩

Greenwood s'offre un doublé et Marseille mène 3-1 🔵⚪️

#USGOM | #UCL
Voir sur X

Intenable ce soir face à l’USG, l’Anglais a été impliqué sur les trois buts de son équipe, mais le dernier reste sans aucun doute le plus beau. Il était trouvé dans la profondeur par O’Riley, ridiculisait son défenseur d’une feinte derrière sa jambe d’appui, et ajustait le gardien d’un plat du pied clinique. L’OM a encaissé un but derrière et ne mène plus que 3-2 face à l’USG.

Pub. le - MAJ le
