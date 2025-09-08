Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel

L’équipe de France remporte la première Coupe du monde des créateurs grâce à Soldatheo

Par Josué Cassé
3 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Organisée en Malaisie, la première édition de la Coupe du monde des créateurs a été remportée par l’équipe de France. La délégation française s’est imposée en finale contre le Chili (1-0) grâce à un penalty MLS (le joueur se présente pour un duel en face à face avec le gardien) inscrit par Soldatheo, figure incontournable de Foot.fr.

La suite après cette publicité

Une équipe où figurait aussi Mamadou Sakho, ancien défenseur international français (29 sélections, 2 buts), du Paris Saint-Germain et de Liverpool mais également Paul de Saint Sernin, Vinsky ou encore Sisinho, créateurs de contenu autour du football sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier