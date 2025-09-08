L’équipe de France remporte la première Coupe du monde des créateurs grâce à Soldatheo

Organisée en Malaisie, la première édition de la Coupe du monde des créateurs a été remportée par l’équipe de France. La délégation française s’est imposée en finale contre le Chili (1-0) grâce à un penalty MLS (le joueur se présente pour un duel en face à face avec le gardien) inscrit par Soldatheo, figure incontournable de Foot.fr.

Une équipe où figurait aussi Mamadou Sakho, ancien défenseur international français (29 sélections, 2 buts), du Paris Saint-Germain et de Liverpool mais également Paul de Saint Sernin, Vinsky ou encore Sisinho, créateurs de contenu autour du football sur leurs réseaux sociaux respectifs.