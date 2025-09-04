Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : le Cap-Vert consolide sa première place, la Libye coule l’Angola

Par Aurélien Macedo
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp
terminé - 18:00 Maurice 0 Cap-Vert 2
terminé - 18:00 Angola 0 Libye 1

Les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivent et dans le groupe A, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau se sont quittées sur un match nul 1-1. Les deux équipes voient la qualification s’éloigner. Dans le groupe D en revanche, le Cap-Vert a dominé l’Île Maurice (2-0) et prend provisoirement quatre points d’avance sur le Cameroun qui joue à 21h contre l’Eswatini. Le dernier match de ce groupe a vu la Libye dominer l’Angola. Situés à cinq points du Cap-Vert, les Libyens conservent un ultime espoir de qualification.

La suite après cette publicité

Dans le groupe H, la Guinée Équatoriale reste en vie après sa victoire 3-2 contre Sao Tomé-et-Principe après avoir pourtant été menée 2-0. Enfin, dans le groupe I, Madagascar revient à trois points du leader, le Ghana, après son succès 2-0 contre la Centrafrique qui est déjà éliminée.

Les résultats de 18h :

  • Angola 0-1 Libye : Ezoo El Mariamy (48e) pour la Libye
  • Guinée-Bissau 1-1 Sierra Leone : Baldé (75e) pour la Guinée-Bissau; Kamara (45e +1) pour la Sierra Leone
  • Madagascar 2-0 Centrafrique : Caddy (45e +2) et Randrianantenaina (59e) pour Madagascar
  • Maurice 0-2 Cap-Vert : Jovane (22e) et Borges (71e) pour le Cap-Vert
  • Sao Tomé-et-Principe 2-3 Guinée Équatoriale : Lumungo (8e sp et 42e sp) pour Sao Tomé-et-Principe; Ganet (53e), Salvador (62e) et Nabil (70e)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Libye
Angola
Cap-Vert
Maurice

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Libye Flag Libye
Angola Flag Angola
Cap-Vert Flag Cap-Vert
Maurice Flag Maurice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier