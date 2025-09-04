Qualifs CdM 2026 : le Cap-Vert consolide sa première place, la Libye coule l’Angola

Les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivent et dans le groupe A, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau se sont quittées sur un match nul 1-1. Les deux équipes voient la qualification s’éloigner. Dans le groupe D en revanche, le Cap-Vert a dominé l’Île Maurice (2-0) et prend provisoirement quatre points d’avance sur le Cameroun qui joue à 21h contre l’Eswatini. Le dernier match de ce groupe a vu la Libye dominer l’Angola. Situés à cinq points du Cap-Vert, les Libyens conservent un ultime espoir de qualification.

Dans le groupe H, la Guinée Équatoriale reste en vie après sa victoire 3-2 contre Sao Tomé-et-Principe après avoir pourtant été menée 2-0. Enfin, dans le groupe I, Madagascar revient à trois points du leader, le Ghana, après son succès 2-0 contre la Centrafrique qui est déjà éliminée.

Les résultats de 18h :