Qualifs CdM 2026 : le Cap-Vert consolide sa première place, la Libye coule l’Angola
Les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivent et dans le groupe A, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau se sont quittées sur un match nul 1-1. Les deux équipes voient la qualification s’éloigner. Dans le groupe D en revanche, le Cap-Vert a dominé l’Île Maurice (2-0) et prend provisoirement quatre points d’avance sur le Cameroun qui joue à 21h contre l’Eswatini. Le dernier match de ce groupe a vu la Libye dominer l’Angola. Situés à cinq points du Cap-Vert, les Libyens conservent un ultime espoir de qualification.
Dans le groupe H, la Guinée Équatoriale reste en vie après sa victoire 3-2 contre Sao Tomé-et-Principe après avoir pourtant été menée 2-0. Enfin, dans le groupe I, Madagascar revient à trois points du leader, le Ghana, après son succès 2-0 contre la Centrafrique qui est déjà éliminée.
Les résultats de 18h :
- Angola 0-1 Libye : Ezoo El Mariamy (48e) pour la Libye
- Guinée-Bissau 1-1 Sierra Leone : Baldé (75e) pour la Guinée-Bissau; Kamara (45e +1) pour la Sierra Leone
- Madagascar 2-0 Centrafrique : Caddy (45e +2) et Randrianantenaina (59e) pour Madagascar
- Maurice 0-2 Cap-Vert : Jovane (22e) et Borges (71e) pour le Cap-Vert
- Sao Tomé-et-Principe 2-3 Guinée Équatoriale : Lumungo (8e sp et 42e sp) pour Sao Tomé-et-Principe; Ganet (53e), Salvador (62e) et Nabil (70e)
