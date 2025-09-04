Montpellier abandonne son projet de nouveau stade

Montpellier n’aura pas de nouveau stade. Du moins pas avant quelques décennies. Dans le Midi-Libre, le maire de Pérols, la commune où le projet de nouveau stade avait été désignée (sur le site du parc des expositions), a vendu la mèche. «Le futur stade de Montpellier sera à la Mosson» a dévoilé Jean-Pierre Rico en marge de l’inauguration d’un restaurant. Ce projet de nouvelle enceinte pour le MHSC avait été lancé en 2016.

L’édile a déploré le choix du club et de la métropole de rénover le stade de la Mosson. «Les 70 millions euros pour mettre la Mosson à niveau, au prochain conseil métropolitain quand on nous présentera l’ardoise, je voterai contre investir dans un stade qui sera rénové dans une zone inondable». Il y a quelques jours déjà, Michaël Delfosse le maire de Montpellier avait laissé entendre que «tout va continuer de se passer encore quelques années» à la Mosson.